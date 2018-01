Pablo Fernández demanda a los leoneses que luchen contra la "catastrógica gestión" del consejero de Sanidad

El secretario general de Podemos de Castilla y León, Pablo Fernández, ha hecho un llamamiento a todos los leoneses para que "acudan en masa" a la manifestación en defensa de la Sanidad convocada el próximo sábado en Valladolid por las plataformas en Defensa de la Sanidad Pública. "Alentamos a los leoneses a que salgan a la calle en defensa de lo que es de todos y en contra de las privatizaciones y recortes que el PP está perpetrando", ha afirmado Fernández.



El portavoz de Podemos en las Cortes ha señalado que la situación es especialmente grave en la provincia de León, "con eternas listas de espera, carestía y precariedad laboral y no sustitución de las bajas profesionales". Una situación debida a lo que ha calificado como "nefasta gestión" del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, al que ha definido como "incendiario de la sanidad pública leonesa, convirtiéndose en una suerte de Nerón".



Muy crítico se ha mostrado Fernández con los hechos acaecidos el pasado 2 de enero con la falta de cinco médicos en el Centro de Salud del barrio leonés de Eras de Renueva. En este caso, el procurador ha denunciado como el consejero "no tuvo ninguna vergüenza en echar la culpa a los pacientes por no haber puesto una reclamación por escrito". "Una situación intolerable y que explica la catastrófica gestión del PP en la Sanidad Pública", ha añadido Fernández. Otro ejemplo de la crítica situación en la que se encuentra la sanidad leonesa son, a juicio de Fernández, los problemas a los que tienen que hacer frente los pediatras, con sobrecarga de trabajo, acumulación de horas y carestía de personal.



Por todo ello, Fernández espera que miles de personas salgan el próximo sábado a la calle para manifestarse y decirle al PP que la "sanidad no es un negocio, no se vende, es un derecho y se defiende".

Aprovechando la presencia hoy en León del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el procurador le ha preguntado si apoya la Ley 15/97 que aprobó el PP y que es la que "abre las puertas a la privatización de la sanidad". A este respecto, Fernández ha recordado que después de la aprobación de esta ley, el PSOE gobernó el país y no ha derogado esta normativa. Por su parte, Óscar Fuentes, concejal de León Despierta, marca de Podemos en el Ayuntamiento de León, ha recordado que los recortes en sanidad, que ha cifrado en el 37% en los últimos 10 años, han afectado sobre manera al mundo rural. "Mientras se producen recortes y se mantienen cerradas plantas del Hospital de León se siguen derivando pacientes a la Sanidad privada", ha asegurado.