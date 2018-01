Pajaritas para los Reyes

La mejor cena es la que se prepara para los demás. La gran cena es la que se cocina para los que no la tienen. Y aunque no se vaya de pajarita, hay que tenerla. Con estas, con las que se venden en El Tintero del Poeta, se hace el gran convite. El de quienes transitan por la vida con otra elegancia, la de quienes prestan su tiempo, y algo más, en silencio, para ayudar. El de los desheredados, que viven en dificultades. Los que no tiene nada, y mucho menos que perder. Para ellos prepara cada noche la cena (y la comida, y el desayuno y un café caliente) la Asociación Leonesa de la Caridad, una institución creada hace 112 años para proteger a quienes lo han pedido todo, incluida la familia. Decenas de voluntarios cocinan cada día con lo que otros voluntarios aportan. No hay subvenciones y apenas ayudas oficiales. La asociación funciona desde 1906 con la solidaridad.

Ahora, en forma de pajaritas. Las dona Emilio Blanco, nutricionista, experto en dietética y coleccionista. Jamás ha usado una corbata. Nunca. Desde que tenía 6 años, cuando hizo la Primera Comunión y le pusieron su primera lazada. Tiene más de 300. Una rutina de vida. Cada año compra ocho en verano y otras ocho en invierno. Se las hacen a su gusto y medida los representantes de telas de Kadal. Todo leonés, le gusta decir. A juego con el pañuelo. Ninguna igual. Exclusivas para él.

Parte de esa colección es la que se puede adquirir en El Tintero del Poeta. Hoy, un buen momento, que esta noche llegan los Reyes Magos.

Aquí todos ponen. Antonio, el espacio de su bar, donde habitualmente coloca arte, más allá del que se hace en su cocina, talento traído del Sur pasado por los fogones de León. Todo para esa gran cena. Hasta el 7 de enero. Las pajaritas, claro. La cena, todos los días, todos los meses, todos los años.

El Tintero del Poeta. San Francisco, 1 (frente a las Concepcionistas). Conjunto pajarita y pañuelo, 15 euros. Por separado, 6 euros