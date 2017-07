El Palacio suma otros 1,5M de aumento de costes e indemnización para la constructora

Costes indirectos y aumento de gatos? no me lo esperaba... Esto me suena a todo lo que hemos vivido en la España de la corrupción en todos estos años. Exactamente lo mismo. Todo esto no es casual, no os equivoqueis, todo forma parte de un plan pre-diseñado para saquear a la población. Todo esto repercute en la calidad de vida de la gente, que tienen que abandonar la provincia para buscarse la vida en otros sitios.