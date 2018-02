Papones de Minerva buscan cien firmas para hacer dimitir a la junta

Buscan cien firmas, las que se necesitan para presentar en secretaría y que se convoque una junta general extraordinaria para poder tratar en la cofradía la dimisión o el relevo del abad y la junta de seises de Minerva. No todos, no los que se han incorporado recientemente, sólo los del bienio 2015-2016, sólo los que han permitido la existencia de dos estatutos, uno de ellos no autorizado por el obispo y en el que se ha suprimido la mención a las hermanas de la cofradía y modificado el sistema de ratificación del reglamento de braceros, que regula sanciones y expulsiones.

Está ya en marcha. Los hermanos de la cofradía, que es cuatro veces centenaria —desde 1612—, se organizan ahora con las tecnologías de este siglo: whatsapp y las redes sociales. Ahí ha empezado el movimiento de contestación a la junta de Minerva. Pedirán cuentas también en la junta general ordinaria que la cofradía celebra el Domingo de Ramos, tradicionalmente en el salón de actos del Ayuntamiento, en la calle Alfonso V. En esa reunión, a la que está convocada toda la cofradía, quieren que al abad y a los seises antiguos den explicaciones sobre la utilización de un estatuto que no está autorizado por el obispo de León.

Ayer, el abad de la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz, José Luis González Álvarez, no quiso concretar si la junta de seises va a acatar el ‘mandato’ del obispo —al que la cofradías y hermandades deben obligada obediencia—, que sólo reconoce el estatuto firmado, en el que se otorga en el prólogo la misma entidad a los hermanos y hermanas de Minerva —de pleno derecho y con carta de pago— y que recoge que el reglamento de braceros se tiene que votar en junta general y no ser aprobados por el abad y los seises en ‘petit comité’. González se limitó a contestar con un «ya veremos» y «ya te enterarás» a la cuestión de si la cofradía iba a convocar junta general extraordinaria para aprobar los estatutos ratificados por el obispo —como está obligado a hacer según el artículo 96 de la norma que aún está en vigor en la cofradía—, y si se iba a votar el reglamento de braceros en junta general, como también está obligado, que es lo que se le preguntaba. González se dirigió en tono amenazante.

El secretario canciller de la Diócesis de León, Paulino González Terrón, aseguró el día anterior que «el Obispado sólo reconoce el estatuto de Minerva firmado» y remitió a la cofradía para que explicaran la existencia simultánea de dos textos. «Ellos son los que tienen que explicar qué hicieron, qué añadieron y quiénes lo hicieron», dijo Terrón.