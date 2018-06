Los parlamentarios leoneses cierran la presidencia de Rajoy con 1.800 iniciativas

asun g. puente | redacción

«¿Qué es más importante hacer cien preguntas en el Congreso o un proyecto de ley para que no se cierren las térmicas?». La reflexión, planteada por el diputado del PP Eduardo Fernández, evidencia la doble perspectiva del trabajo, la dicotomía de la labor de los parlamentarios leoneses en Madrid. Ocupar los escaños que sustentan al Gobierno o los de la oposición determina el número y cariz de las iniciativas en las Cortes. Comienza la segunda parte de una legislatura con el desembarco del PSOE en la Moncloa, finaliza así la primera etapa bajo el dominio del PP y la inestabilidad marcada por su mayoría insuficiente.

Un repaso por el trabajo de los diputados y senadores leoneses durante la primera fase de la legislatura refleja que durante estos prácticamente dos años han presentado algo más de 1.800 iniciativas parlamentarias: 340 los cinco parlamentarios del PP, 1.435 los dos del PSOE y 70 la diputada de Podemos. Las cifras reflejan obvias diferencias entre los que hasta ahora pertenecían al partido del Gobierno y los que se sentaban en la bancada de la oposición.

Las iniciativas en el caso de los ocho representantes leoneses en ambas cámaras no sólo se centran en déficits y reivindicaciones para la provincia de León, sino que también cuentan con infinidad de interpelaciones e iniciativas legislativas de calado nacional, en el ámbito de la labor encomendada por sus respectivos partidos y en función de los cargos y comisiones de las que forman parte en el Parlamento.

Las 954 preguntas por escrito que la diputada socialista leonesa Aurora Flórez ha realizado al Gobierno, en menos de dos años, la sitúan en el séptimo puesto en este tipo de interpelaciones de los 350 miembros con los que cuenta la Cámara Baja. Mientras, la parlamentaria de Podemos Ana Marcello formuló 60 por la misma vía. Cifras de la oposición que contrastan con las 22 planteadas (igual número en los dos casos) por los diputados populares Eduardo Fernández y Carmen González Guinda.

Menos intensa fue la interpelación oral al Ejecutivo, la diputada socialista hizo cinco preguntas, la de Podemos cuatro y una cada una los representantes leoneses del PP en la Cámara Baja.

En el caso del Senado, el socialista Graciliano Palomo contabiliza 362 preguntas con contestación por escrito, más que los tres senadores populares en su conjunto: 165, 55 cada uno.

Los dos parlamentarios socialistas atesoran el mayor número de iniciativas entre los representantes leoneses: 991 Aurora Flórez y 444 Graciliano Palomo. La senadora popular Esther Muñoz suma 115, seguida por su compañero Luis Aznar con 109. La diputada de Podemos contabiliza 70, el mismo número que el senador del PP Alfonso Rodríguez Hevia. En el último lugar, con idéntico marcador, los diputados populares Eduardo Fernández y Carmen González Guinda, con 23 en cada caso.

«Las preguntas de control al Ejecutivo le corresponde a la oposición, lo más importante no son las preguntas que se pueden presentar», precisa Fernández. Desde el Senado, su compañero de partido y provincia, Rodríguez Hevia, reconoce que existe «un filtro previo» en las interpelaciones en el caso del partido que sustenta al Gobierno y «este procedimiento parlamentario condiciona».

De todas formas el senador berciano reivindica el trabajo en Madrid. «Nuestra labor no consiste sólo en las preguntas o intervenciones en la Cámara, también hacemos tareas de intermediaciones de las que no queda constancia, eso no se ve en lo registros; acompañamos a alcaldes y otros cargos en cuestiones relacionadas con ministerios y otros organismos del Gobierno, esto también es una labor importante».

La provincia como principal objetivo. Es el mensaje que quiere recalcar la diputada popular Carmen González Guinda. «Con independencia de las directrices que pueda marcar nuestro partido, intentamos defender los intereses de la provincia y el carbón es un ejemplo».

Fiscalizar al Gobierno o mediar con él. «Se lucha de igual manera por León desde la oposición que desde el partido que sustenta al Ejecutivo, pero con distintas formas», remarca la senadora popular Esther Muñoz. Cree que las formaciones de la oposición «incentivan, presionan, exigen...; nosotros tenemos otras capacidades que no se ven reflejadas en las iniciativas parlamentarias». Pone como ejemplos las reuniones con ministros y secretarios de Estado en asuntos como la autovía León-Benavente o acciones referidas a los funcionarios de prisiones . «No se ven reflejadas en las cuentas de las cámaras».

Luis Aznar, secretario primero de la Mesa del Senado, reconoce que su cargo de esta legislatura «le condiciona gran parte del tiempo por las labores de administración de la propia Cámara, pero creo que como político y leonés es un papel de relevancia». Destaca la labor en equipo de los parlamentarios leoneses del PP y «el trabajo de intermediación de nuestras instituciones con el Gobierno de Madrid, siempre hemos tenido respuesta del Ejecutivo; ahora nos toca el papel de controlar al Gobierno, exigir».

Visión distinta de la tarea parlamentaria ofrecen los testimonios de los representantes leoneses que hasta ahora han estado en la oposición. «En la Cámara Alta el PP tiene mayoría absoluta, eso exige un esfuerzo especial para hacerse un hueco a la hora de plantear las reivindicaciones de la provincia», señala el senador socialista Graciliano Palomo. Asegura que durante la primera parte de la legislatura ha defendido los intereses de León «en multitud de temas: Feve, minería, las térmicas, la plataforma de Torneros, Payuelos, el CRC... Hemos obligado a ministerios a ponerse al día en estos asuntos». Apunta que también es portavoz de su partido en Medio Ambiente y Cambio Climático y coordinador de estas materias. «Esta labor también me lleva mucho tiempo».

Su compañera de partido, la diputada Aurora Flórez incide en que los parlamentarios nacionales por la provincia, con independencia de que estén en el Gobierno o la oposición, deben ser el vehículo para dar voz a los leoneses en el Congreso y el Senado. «Nuestra labor en esta primera parte de la legislatura ha sido la de exigir, evidenciar la inacción del Ejecutivo en proyectos que no arrancan o los que ya están iniciados y no avanzan, otras cosa es que el Gobierno sea más o menos sensible a esas exigencias, a veces tienes las sensación de desprecio, de que no valoran las necesidades de los leoneses».

Podemos León cuenta con una representante en Madrid. Se trata de la diputada Ana Marcello. «Cuando pregunto por la provincia veo una burla absoluta; las respuestas suelen ser del tipo ‘no me consta...’». Está convencida de que el Gobierno «vive fuera de la realidad de las cuestiones locales, un ejemplo fue cuando interpelamos por la plaza del Grano». Apuesta por «la actualización del modelo democrático dando participación también a los ciudadanos».

Acaba de arrancar la segunda parte de la legislatura y los papeles de los parlamentarios leoneses se intercambian: ahora el PSOE es Gobierno y el PP oposición. ¿Seguirán todos el ritmo interpelador de estos dos años?