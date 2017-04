El Parlamento británico evita entrar en ‘guerras’ sobre las primeras Cortes

manuel c. cachafeiro | león

Es mejor no hablar de ello que decir lo que no es. El Parlamento del Reino Unido, ubicado en el histórico palacio de Westminster, en Londres, cuenta su historia pero no entra a cuestionar que León sea Memoria de la Humanidad por haber sido testigo de la primera reunión documentada en la que se dio voz al pueblo, los conocidos como ‘Decreta’, un conjunto de textos que dan fe de los acuerdos tomados por el rey Alfonso IX en 1188.

En respuesta a una pregunta de este periódico, la Embajada del Reino Unido se remite a la página web del Parlamento británico en la que, en ningún momento, se arroga que sea el primero; su Historia no necesita añadir ni competir como hizo hace un par de semanas el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la Universidad norteamericana de Harvard, diciendo que Cataluña tuvo «el primer parlamento, antes que Inglaterra».

La respuesta de la Embajada es una forma de, sin decirlo, no entrar en ‘guerras’ de identidad, como sí ha hecho en las últimas semanas Puidemont, citando unas palabras del violonchelista Pau Casals en Nueva York en 1971, que un portavoz británico enmarca en temas internos de España. Una afirmación, la de Puigdemont citando a Casals que no es corroborada por historiadores y mucho menos por la Unesco, la institución dependiente de las Naciones Unidas, que concedió tal honor a León, sin que ello suponga menospreciar a un artista universal como Casals.

La propia presidenta de la delegación de la Unesco en Castilla y León, Isabel Cantón, reconoce que «puede haber documentos más antiguos que los Decreta referidos al Parlamentarismo, pero no han sido reconocidos por la Unesco». Esa es la clave. Ese es el verdadero sentido de los ‘Decreta’. Ser los primeros con una incuestionable base documental.

La propia Unesco, a través de esta representante en la Comunidad, admite que puede haber interpretaciones y estudios que cuestionen las decisiones de esta institución dependiente de la ONU, pero insiste en que los documentos sobre las Cortes de 1188 celebradas en la Colegiata de San Isidoro es «lo probado» y así se recoge en la declaración de Memoria de la Humanidad de 2013.

La web del Parlamento del Reino Unido da una serie de fechas, pero a partir de 1215 , cuando «el rey Juan aceptó la Carta Magna que establecía el derecho de los barones a consultar y asesorar al rey en su Gran Consejo». En 1236, añade, se utilizó por primera vez «el término Parlamento, refiriéndose al Gran Consejo».

Para León todo cambió hace unos años, con motivo con la publicación del libro de historiador John Keane, toda una autoridad en la materia, «The life and death of democracy», que corroboró las teorías que ya habían defendido historiadores españoles como Claudio Sánchez Albornoz.

Algunos expertos como el catedrático de la Universidad de León Fernando de Arvizu rechazan las interpretaciones de quienes siguen manteniendo una «supuesta primacía» de lo inglés sobre cualquier otra institución política. Al menos en su web, el Parlamento británico no entra en ese tipo de ‘guerras’, ni con León ni mucho menos con Puigdemont.