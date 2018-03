Patada y empujón: las enfermeras de León aprenden a defenderse de agresiones en el hospital

En los últimos años la violencia al personal de enfermería en los hospitales ha crecido de una manera alarmante. Tanto que se ha convertido en un problema. Consciente de eso, el sindicato sanitario Satse ha organizado para hoy jueves un curso para profesionales de enfermería -mayoritariamente mujeres-enfocado a dotarles de estrategias de defensa que minimicen los riesgos para su integridad física en caso de sufrir una agresión en su puesto de trabajo.

Esta formación, que tendrá una duración de ocho horas, dotará a las enfermeras de técnicas para minimizar riesgos para la integridad física o incluso como agilzar la huida y el escape ante una agresión. También, entre los objetivos está ek aprender a detectar precozmente situaciones de agitación en pacientes para que el personal sanitario pueda adelantarse y gestionar un potencial riesgo de agresión, ya sea verbal o física.

Obtener estrategias encaminadas a la redirección de situaciones hostiles mediante el control verbal como primera medida; aprender a repeler la agresión y huir del escenario; disponer de un protocolo de actuación en caso de ser acorralado en atención domiciliaria consulta, ambulancia, etc., así como aprender técnicas defensivas y de contención física y conocer la legislación y protección de derechos en la contención serán algunos de los contenidos que integrarán esta formación.

El curso, gratuito para 21 afiliados del Sindicato de Enfermería, será impartido por un equipo de instructores policiales y sanitarios y busca, mediante la recreación de escenarios reales, preparar a los profesionales enfermeros para que integren en su práctica diaria los conocimientos adquiridos en materia de control de pacientes agitados o agresivos. El Sindicato de Enfermería, Satse, de León no descarta realizar nuevas ediciones de esta formación si la demanda por parte de sus afiliados así lo requiere.

No es la primera vez que el Satse organiza este tipo de cursos. Ya se han hecho con éxito en Salamanca y Valladolid y allí las enfermeras han aprendido técnicas de defensa personal rápida: una patada para quitarse de encima al agresor, un empujón para alejarle y técnicas similares.

Más concienciación

Aunque los centros sanitarios cuentan con un protocolo de actuación en caso de agresión, SATSE señala la necesidad de tomar conciencia del problema e implementar medidas de prevención, establecer estrategias y planificar cómo evitar las agresiones. En este sentido, la formación al personal sanitario sobre el control del paciente agitado y/o agresivo se pone de manifiesto como una medida prioritaria para oponerse a la tendencia a la alza de agresiones al personal sanitario.

Según el Observatorio de Agresiones al personal de centros sanitarios de Castilla y León, las agresiones a sanitarios aumentaron un 22% en Castilla y León en los primeros 9 meses del pasado año 2017. Estas cifras son tan solo la punta del iceberg, ya que muestran únicamente las agresiones verbales o físicas denunciadas por el personal sanitario y aún hay un número importante de profesionales que no comunican ni registran la agresión, según refleja la encuesta realizada en el mes de junio de 2017 por la Gerencia Regional de Salud, remitida a 2.346 profesionales sanitarios. Sin denuncia no puede haber un registro sobre el número real de agresiones y en la citada encuesta se pone de manifiesto que el 57% de los encuestados aseguran haber sido víctimas de agresiones y no haberlas denunciado ni registrado. Las razones esgrimidas para no hacerlo fueron en su mayoría por considerar que no iba a servir para nada, por no considerarlas una circunstancia importante o por no conocer el procedimiento de registro y denuncia.