Pedro Sánchez: "Para volver a ganar, el PSOE tiene que conectar con jóvenes"

El candidato a la Secretaria General del PSOE Pedro Sánchez ha afirmado hoy en León que "para ser un partido ganador" su formación "tiene que volver a conectar con los jóvenes" y "recuperar su razón de ser, que es la de construir una sociedad más justa".



En un acto celebrado en el polideportivo La Torre de la capital leonesa ante unos 1.100 de simpatizantes de su candidatura, según la organización, muchos de ellos llegados de Asturias, Sánchez ha advertido de que el debate al que está abocado el PSOE en este proceso de primarias "es si se convierte en una organización del siglo XXI o sigue anclada en el siglo XX".



Para lograrlo ha apostado por "hacer del PSOE un partido de izquierdas y de la militancia y reivindicar la libertad, la igualdad, la solidaridad y el feminismo y la memoria histórica".



"Nosotros no queremos dar un giro a la izquierda, sino que el PSOE vuelva a ser el partido de la izquierda y que los ciudadanos sepan cuando nos votan y cuando no que es lo que defendemos", ha apostillado.



Ha insistido en que el partido tiene que consultar las grandes decisiones con los afiliados y ha respondido "a los que dicen que el PSOE nunca fue asambleario" que ya Pablo Iglesias lo hacía a principios del siglo XX.



"Para arreglar el partido tenemos que conseguir que la militancia se sienta tan importante como sus dirigentes", ha defendido Sánchez recordando una reflexión del histórico dirigente Ramón Rubial, y ha remarcado que la militancia "tiene que ser la estructura moral de una organización política".

Al respecto, ha referido que "la democracia interna tiene que ser el camino y no un obstáculo" y también ha apostado por un partido internacionalista y por la defensa de la lucha de los sindicatos.

Sobre la compatibilidad de ocupar la Secretaría General del partido y presidir una comunidad autónoma, caso de Susana Diez si gana las primarias, ha dicho que es un debate en el que no entra porque "serán los propios afiliados los que lo hagan incompatible con su voto".



"En este proceso de primarias solamente hay dos opciones, el PSOE de la militancia o el PSOE de la abstención, el del siglo XXI o el del siglo XX, y el de la izquierda o el que está en tierra de nadie", ha recalcado.



Ha dedicado buena parte de su intervención a denunciar la corrupción del PP, ha pedido al presidente del Gobierno Mariano Rajoy, que, por decencia, dimita", y se ha preguntado "cual es la verdadera profundidad de la corrupción en el PP"



"En contra de lo que dice Rajoy, en el PP no la paga el que hace, la paga el que pillan", ha advertido el exsecretario general.



El expresidente de la Junta de Castilla y León Demetrio Madrid ha precedido a Sánchez en el uso de la palabra para expresarle su apoyo a esta candidatura, que también ha contado con la del líder del PSCyL, Luis Tudanca.



"Yo estoy con Pedro", ha proclamado Madrid, que ha hecho hincapié en los valores "humanos, personales y políticos" del exsecretario general, a quien ha pedido que "tras su victoria" lidere un cambio total en el PSOE para volver a generar ilusión en la sociedad.