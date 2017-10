La Peña Leonesa del Barça reprocha a la directiva del club su posicionamiento a favor del independentismo catalán

La Federación de Peñas Barcelonistas de Castilla y León entre las que se encuentran las leonesas le ha hecho saber al club su rechazo y malestar por el posicionamiento respecto al intento secesionista de la Generalitat. Los más de 3.300 peñistas de la Comunidad se han posicionado “en contra de que el FC Barcelona o sus sirectivas utilicen el club para hacer política”. Para el presidente de la Federación de Peñas, Nicolas Pérez, “en el año 2015 firmamos un escrito en el que invocamos a las candidaturas a la presidencia a no hacer política y la actual directiva dijo que no lo harían, pero nos hemos visto obligados a que, como zona de peñas muy fuerte en número de asociados, decirle al club que en esta tesitura no vamos a pasar. Vemos normal que el Barça trate con el presidente de la Generalitat, pero que no forme parte de un mensaje independentista. Y lo hemos hecho de manera unánime entre todos los peñistas del Barcelona en Castilla y León.

La Peña Leonesa del FC Barcelona emitió un comunicado respondiendo a la petición de sus socios de explicaciones y también en algunos casos de la baja en la peña como respuesta al posicionamiento del club a favor del independentismo. La peña leonesa considera la postura del FC Barcelona “sumamente desafortunada en estos momentos difíciles para nuestro país, el de todos, España, y no el país catalán como ellos se empeñan en denominar”.

La Peña Leonesa del FC Barcelona remarca también su apoyo al presidente de la Federación de Peñas de Castilla y León, Nicolás Pérez, portavoz del malestar de los seguidores culés en la Comunidad con el posicionamiento de la directiva presidida por Bartomeu. “Sabemos y entendemos que son tiempos difícilkes y que nos sentimos humillados y que nos han faltado al respeto (en referencia a la directiva del FC Barcelona) hasta el punto de difícil retorno. Pero si abandonamos dejaremos que el club de nuestro corazón, el club que nos ha hecho pasar de los mejores y peores momentos de nuestras vidas definitivamente se aleje”.

“Hoy más que nunca pedimos unirnos con la fuerza para poder demostrar que no será fácil quitarnos nuestro club, que es más nuestro que el 90% de los independentistas que tratan de llevárnoslo”.

Además la peña a través de su directiva anuncia que suspende, en modo de protesta y contrariedad ante la actual situación, todos los actos programados y organizados por ella “hasta que consideremos que la postura del Club sea la que hasta ahora nos ha unido al mismo”.