Los pensionistas exigen al Gobierno que garantice el futuro del sistema

miguel ángel zamora | león

Decenas de jubilados y pensionistas leoneses se concentraron ayer a las puertas de la Subdelegación del Gobierno de León para expresar su malestar por la escasa cuantía de las subidas de sus pensiones, en un acto auspiciado por Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, que concluyó con un corte simbólico de la circulación a la altura de la Plaza de la Inmaculada, en coordinación con la Policía Local.

Los manifestantes portaron pancartas alusivas y corearon consignas a este respecto.

El secretario de organización de CC OO para este sector, José Luis Gómez, resumió el sentir de los manifestantes: «Queremos dar sostenibilidad a una movilización que se inició en septiembre, con marchas en toda España que confluyeron en Madrid. No ha habido ninguna respuesta porque el problema de Cataluña lo ha tapado y estamos plenamente convencidos de que el sistema es viable, por encima de la subida del 0,25% en las pensiones. No hay ninguna respuesta de los partidos políticos, era necesario mantener la defensa de las pensiones y el rechazo a ese incremento humillante por parte de la ministra de trabajo».

Hay 142.000 pensionistas en León «pero no nos movilizamos apenas por nada. Las pensiones son un derecho conquistado por los que nos precedieron, no es un regalo de este Gobierno y hay una tranquilidad pasmosa en esto y en el empleo, cuando no hay reacción», lamentó Gómez en su alocución ante los medios informativos.

Angelines Díez es la secretaria de los jubilados de UGT en León: «Los paganos de lo que el PSOE propone somos los ciudadanos y todos los impuestos que pongan, van a ser a costa de los pensionistas. Sólo pedimos que nos suban el IPC para hacer frente al copago. Hay quien con sus pensiones, si paga la medicación, no puede pagar la calefacción. Por eso estas movilizaciones que vamos a hacer el 1 de marzo y el 15 de marzo. Los derechos nos los dejaron los de atrás y lo tenemos que dejar para los que vienen por delante. Había que reventar la calle por una pensión digna y no se ve eso», explicó la dirigente sindical.