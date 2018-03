Los pensionistas rechazan «parches partidistas» y exigen unidad política

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Efectivamente, los políticos son tan BORREGOS que siguen anquilosados en el siglo XX, las pensiones vienen del Siglo pasado y como todas las cosas han cambiado, también el modelo de pensiones debiera de cambiar y ajustarlo al siglo que vivimos, pero eso para nuestros políticos les queda muy grande, son unos MODORROS y quieren seguir viviendo del pasado, y eso, es insostenible. Miren, en el siglo pasado, el hombre trabajaba para mantener la casa, hoy trabajan los dos y no se mantienen ellos mismos, en las pensiones pasa lo mismo, se muere el marido y a la viuda le dejan la mitad de lo que cobra el marido, se muere ella y el marido sigue cobrando lo mismo, ¿es de recibo que en el siglo XXI siga ocurriendo lo mismo que en el siglo pasado? Si queremos ser iguales ¿Por qué seguimos con las normas del siglo pasado? Porque nuestros políticos son tan incompetentes que lo único que se han preocupado es de llenar sus bolsillos y, aun se dice.- que en España los políticos cobran poco-, pero cobran mucho más de lo que merecen. Muchos pensionistas hacen bien en salir a la calle y reclamar lo que la constitución les concede, pero falta la gente joven, porque no saben lo que cuesta el ganarse la vida, han vivido al amparo de sus padres y abuelos, que se han sacrificado con sus pequeñas pensiones en sacarlos adelante y, si esto sigue así, no llegaran a cobra nada el día que lleguen a mayores LAMENTABLE