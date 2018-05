Peones y reyes: La brecha salarial en la empresa no es (sólo) cosa de chicas

En León no hay datos con los que hacer el cuadro de la brecha salarial existente entre los directivos de las empresas y sus trabajadores. Tan sólo se tiene en cuenta la información de las empresas del Ibex 35 en las que, según CCOO, la diferencia entre los sueldos de unos se multiplica hasta 17 veces. Sin embargo, en una provincia caracterizada por las microempresas, este análisis resulta difícil de realizar. El tesorero y asesor jurídico del CEL, Pablo Roberto Herrero, explica que a nivel provincial no existen datos. "Esperamos que con la publicación de los resultados nacionales podamos hacer una estimación", añade. No obstante, reflexiona acerca del ecosistema empresarial leonés y subraya que con más de un 95% de autónomos y pymes, no hay diferencias "alarmantes": "La mayoría son pequeños empresarios que se preocupan por su gente y son conscientes de que la reducción de salarios y las grandes brechas salariales son perjudiciales para nuestra ya maltrecha economía".

"Somos empresarios pero defendemos el interés de la sociedad". Así presentó el nuevo presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, el proyecto de la entidad que lidera desde hace apenas dos meses, tras tomar el relevo de Javier de la Vega Seoane. Y, para demostrar su compromiso, abogó por reducir la brecha salarial que existe en la actualidad entre los directivos y los empleados, una brecha que -a su juicio- "se ha disparado en los últimos años y tenemos que resolver si queremos una sociedad más justa". Sostuvo que de esta forma se mejoraría la reputación de las empresas y el clima laboral, al tiempo que se crearía una "sociedad más justa".

"Los empresarios tenemos que dar ejemplo a la sociedad y superar las desigualdades y no es aceptable que los Ceos (consejeros delegados) multipliquen con creces los salarios medios de sus trabajadores", defendió De Zulueta durante un desayuno informativo organizado este miércoles por Nueva Economía Forum. Sin embargo, al mismo tiempo se mostró contrario con subir de manera generalizada los salarios y apostó por ligar esta alza a la productividad de cada empresa.

En León, patronal y sindicatos valoran con sustanciales diferencias estas palabras.

Enrique Suárez, secretario adjunto de la Fele, afirma que la opinión de Zulueta no puede aplicarse a la provincia puesto que no se ajusta a la realidad de sus empresas y trabajadores. "No debemos olvidar que las retribuciones empresariales han de establecerse conforme evoluciona su productividad y en función de estos parámetros fijar un régimen de retribuciones acorde con la cuenta de resultados y el nivel de responsabilidad que se asume en la empresa", defiende. Asimismo, asegura que en la última ley de sociedades de capital se amplió la capacidad de los socios para intervenir en las retribuciones de sus órganos directivos y enfatiza en el hecho de que cada vez se presta mayor atención al efecto que las diferencias salariales pueden provocar en el clima laboral y reputación de las grandes compañías.

Enrique Reguero, secretario provincial de UGT, valora las palabras de Zulueta, pero considera que este análisis se queda corto: "Los beneficios empresariales son superiores a los niveles anteriores a la crisis y ya que tanto les gusta hablar de productividad deben ligarlos a los beneficios que, el año pasado, han crecido seis puntos por encima de los salarios", explica. Reguero defiende la participación de la clase trabajadora en el reparto de los beneficios empresariales. "De la misma manera, que cuando las empresas van mal o sus resultados son negativos rápidamente actúan aplicando ERE tras ERE, que se traducen por desgracia en el despido masivo de trabajadores y en reducciones drásticas de salarios", explica. El secretario provincial de UGT lamenta que un directivo tenga un salario como media 17 veces superior al de la clase trabajadora y advierte de que la desigualdad crece a velocidades que tilda de "alarmantes". "El límite entre salario del directivo y trabajador debe ser la media lógica: como dicen en la montaña leonesa entre Pepín y Pepón está Pepe", apunta con humor.

El responsable de CCOO en León, Xosepe Vega, denuncia que mientras los beneficios empresariales no dejen de subir en España los salarios, en particular los más bajos, siguen devaluándose y destaca que limitar los salarios de los altos directivos es una "operación cosmética" que en su opinión trata de esconder la brecha verdaderamente importante: "La del reparto de la riqueza, la ocasionada por la desconsideración de la fuerza del trabajo como el verdadero motor del crecimiento económico y del progreso". Por ello, califica el discurso de Zulueta de "hipócrita" y sostiene que los empresarios "han estirado mucho el chicle estos años". Para Xosepe Vega resulta fundamental poner coto "a su avaricia" y advierte de que de lo contrario, los empresarios se encontrarán con una nueva época de bajas productividades y conflictividad social. Recuerda que, por ejemplo, en Suiza se llegó a hacer un referéndum sobre esta cuestión, al tiempo que se muestra proclive al establecimiento de límites sobre los beneficios empresariales que se basan en la devaluación del trabajo.

Por último, el tesorero del CEL, Pablo Roberto Herrero, califica de "coherentes"con las nuevas formas de dirección las declaraciones de John de Zulueta y defiende la aplicación de estructuras retributivas de empresas más pequeñas para generar mejor ambiente laboral, salarios más justos y empresas con empleados más comprometidos". Asimismo, incide en la "responsabilidad de los empresarios" y cuantos ocupan puestos de responsabilidad para acabar con prácticas que, a su juicio, producen empobrecimiento y conflictividad laboral: "Un empleado motivado rinde muchísimo más que uno que no lo está", advierte.

Falsos autónomos

Según los datos ofrecidos por CCOO, de los 38.173 autónomos dados de alta en la provincia de León, 23.700 son personas físicas, sin trabajadores a su cargo, y tan sólo 91 están registrados como Trades (trabajadores que perciben al menos el 75% de sus ingresos de un mismo cliente).

Enrique Suárez se refiere a la figura de los falsos autónomos, y recuerda que la figura de autónomo está sometida a unos requisitos de encuadramiento en la Seguridad Social que deben ser respetados pues de lo contrario se incurre en competencia desleal.

Enrique Reguero también denuncia a las empresas que utilizan prácticas ilegales de contratar a trabajadores bajo perfiles sospechosos de cooperativas, con la figura de un contrato de autónomo: "Toda la clase trabajadora tiene que tener un contrato por cuenta ajena en el que se respeten las condiciones pactadas en su convenio de referencia, no podemos permitir que algunas empresas de perfil bajo e incumplidoras sistemáticamente, disfracen a sus trabajadores y trabajadoras bajo contratos ilegales".

El secretario provincial de CCOO califica esta práctica empresarial de "producto de la avaricia y de la insolidaridad".

"Quien solo quiere beneficios, tampoco está dispuesto a correr riesgos, de manera que estos son externalizados mediante la utilización legalmente abusiva de este tipo de figura", denuncia. Xosepe Vega sostiene que las contratas, empresas de servicios que esconden la cesión ilegal de trabajadores, son fórmulas que buscan que el riesgo sea asumido en exclusiva por los trabajadores.

Pablo Roberto Herrero se expresa en los mismos términos y sostiene que se trata de una práctica "intolerable" con la que urge acabar. "Es momento de reconocer a los buenos empresarios, que son muchos y reprochar socialmente a los malos", defiende.