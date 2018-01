El personal sanitario de León revela que el material que usan está obsoleto

carmen Tapia | león

La Junta de Personal de los centros de atención primaria y hospitalaria de la provincia de León se unen en un frente común para denunciar lo que consideran los efectos en la sanidad de años de recortes y de no inversión en tecnología y material que utilizan los profesionales en su trabajo diario. Lejos de los anuncios de inversiones millonarias en tecnología punta, los profesionales se enfrentan diariamente a «la precariedad» de un material ya obsoleto que no se renueva desde el inicio de la crisis económica. Los representantes de los trabajadores sanitarios, «hartos» de escuchar quejas del personal, han decidido consensuar un escrito, que lanzarán a finales de semana, en el que denuncian que desarrollan su trabajo «en una situación cada vez más precaria» por la falta de reposición y renovación de material y de contratación de personal.

Entre las denuncias de los trabajadores están la sobrecarga de trabajo al no sustituir Sacyl las bajas y las jubilaciones; la falta de valoración de sus jefes pese al esfuerzo; el aumento de los casos de acoso laboral y de agresiones de pacientes y familiares; la escasez de medios suficientes para el desarrollo del trabajo diario con aparatos de uso común obsoletos; y ropa de trabajo insuficiente.

Entre el material obsoleto que mencionan está el equipamiento de rayos x, que según denuncian «está sobrepasado» de tiempo de uso y de carga de trabajo. Los trabajadores se quejan de que material tan necesario en el servicio de urgencias como los lavacuñas, están bajo mínimos. De los cinco que deberían funcionar a pleno rendimiento, la mayoría del tiempo sólo está en uso uno de ellos, que por la sobrecarga de trabajo necesita reparaciones técnicas constantemente. El personal de Urgencias hospitalarias denuncia la precariedad sanitaria en la que desarrollan su trabajo ante la falta de medios. El primer escrito de queja está dirigido al Urgencias hospitalarias, pero seguirán otros muchos.

A la falta de medios se une, según las quejas de los trabajadores, el poco apoyo y valoración de sus jefes inmediatos llegando a la sobrecarga y situaciones de acoso. No se sienten ni apoyados ni valorados en el esfuerzo diario. «Los gestores y los jefes son los que deberían buscar soluciones a esta precariedad, con peticiones a la Consejería de Sanidad de más personal y más medios.

Jubilaciones

Los sindicatos ponen el acento en lo que considera «falta de previsión» en las sustituciones de las jubilaciones de los médicos de familia. Hasta el año 2020 se jubilarán en León 113 médicos que, de momento, no tienen sustitutos. «La Consejería de Sanidad nos dice que no tienen médicos en la bolsa de empleo, y es real, pero es un problema que ellos han generado y no han solucionado a tiempo». Las plazas de Médicos de Familia y de Pediatras estarán hoy en el orden del día de la mesa sectorial. La escasez de médicos de Familia «podría colapsar» el sistema sanitario que en 2020, una situación que requiere de una «solución urgente». En la Comunidad se jubilarán en cinco años 1.579 médicos de familia y 2.213 enfermeros. «Estos datos son los oficiales de la Junta y la Consejería de Sanidad no ha hecho nada por poner remedio a esta sangría de médicos de familia. Las oposiciones no suponen crear nuevas plazas, que están ocupadas por interinos que pasarían a fijos. La Consejería no es capaz de reponer a los médicos. No han hecho nada».