«¡Picoletos y maderos estamos hasta los huevos!», corean policías y guardias

miguel ángel zamora | león

Más de un millar de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil procedentes de las provincias de León, Zamora, Valladolid, Burgos y otra expedición llegada desde el Principado de Asturias participaron ayer en la manifestación convocada por Justicia Policial Salarial (Jusapol) en León para exigir «el mismo sueldo por el mismo trabajo» que los cuerpos autonómicos o las policías locales.

La manifestación partió de la plaza de San Marcos, donde se concentraron los autobuses procedentes de fuera de León fletados por la organización. Los manifestantes corearon frases alusivas al problema. «Picoletos y maderos estamos hasta los huevos», «Montoro, escucha, estamos en la lucha» o «Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra». El próximo día 5 de mayo está convocada una manifestación nacional en Madrid que se anuncia masiva.

La comitiva, que contó en la pancarta de apertura con representación local de Ciudadanos y León Despierta y en cuyo recorrido se dejaron ver representantes de PSOE y UPL así como representantes sindicales, hizo dos paradas en la marcha a la altura de la Delegación Provincial de Hacienda y de la Subdelegación del Gobierno, donde se retomaron las frases alusivas: «Juntos como hermanos, miembros de Jusapol, venimos a pelear por la equiparación».

MUCHOS CURIOSOS

Numerosos curiosos se apostaron a los dos lados de las aceras para contemplar el paso de la marcha. «¡Quién les iba a decir a estos que iban a tener que manifestarse!», comentó un varón entrado en edad al paso de los policías y guardias, que a la llegada a la plaza de la Inmaculada, y ante el operativo policial que custodiaba la Subdelegación del Gobierno, comenzó a corear: «Nuestra Policía, ésta es!». A lo largo del recorrido se jaleó en varias veces con vivas a la Benemérita y a CNP. También hubo gritos de «¡Viva España!». Los participantes entonaron eslogans a favor de la Constitución.

El portavoz de la plataforma en León, que por privacidad prefirió omitir su nombre, explicó el sentido de la protesta: «Seguimos la línea de nuestros compañeros de Sevilla y Albacete ayer, que exigir al Gobierno que dé cifras reales porque lo que nos ha planteado el día 2 es de risa». Los convocantes exigen al Gobierno que mantenga su propuesta inicial de destinar 1.500 millones de euros del presupuesto del Estado en los tres próximos años para igualar los sueldos (hay diferencias de hasta 600 euros entre un agente y un Mosso d’esquadra). No han enviado a los directores, negociamos con los números 5 de la Dirección General de la Policía. Zoido se había comprometido en público unos días antes, lo cual demuestra que no podemos fiarnos de ellos. La guerra sigue, continuaremos con las manifestaciones radiales y veremos qué pasa, porque hay muchos grupos políticos que sí se han comprometido con nosotros. Susana Díez dijo en su momento que no hacía falta tocar el presupuesto, que bastaba un Real Decreto. Estamos dispuestos a todo, siempre respetando a la ciudadanía que es a la que nos debemos».

En la plaza de Regla y junto a la Catedral, se leyó un manifiesto en el que se explicó que en breve serán entregadas en el Congreso de los Diputados 500.000 firmas a favor de la equiparación. De ellas, 13.000 se han recogido en la provincia de León, según Jusapol, que reiteró su petición al Gobierno para que dé cifras y fechas concretos.