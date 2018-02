Le piden 20 meses de cárcel por pegar al que estaba mandando SMS a su novia

Un individuo se enfrenta a una pena de 20 meses de cárcel acusado de un supuesto delito de lesiones, por agredir a un joven que había enviado mensajes de SMS a su novia, circunstancia que motivó una pelea y las agresiones que serán objeto de juicio.

La vista oral tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal número 2 de los de León el próximo día 5 de marzo a las 10.30 horas. De acuerdo al escrito de calificaciones provisionales del Ministerio Público, los dos varones se encontraban en un bar en la madrugada del 29 de enero de 2017, cuando de forma repentina se inició una discusión por los mensajes que el agredido le estaba enviando a la novia del agresor. A resultas de la agresión, el perjudicado sufrió fractura del tabique nasal y desplazamiento de los huesos propios, que tardó en curar 30 días, cinco de ellos impeditivos para sus ocupaciones habituales.

A criterio de la Fiscalía, los hechos constituyen un delito de lesiones, del que considera autor al acusado, para el que pide 20 meses de prisión y una indemnización de 1.832 euros.

La defensa del sospechoso sostiene que no fue su cliente el autor de la agresión y achaca lo ocurrido a un tumulto en el que no participó el procesado, por lo que propone la libre absolución con todos los pronunciamientos favorables puesto que no existen desde su punto de vista pruebas de cargo bastantes para incriminar al sospechoso como autor .