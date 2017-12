Le piden dos años de cárcel acusado de manosear a una mujer en la calle

miguel ángel zamora | león

Un individuo con antecedentes penales por robo con violencia se enfrenta ahora a una pena de dos años de prisión, acusado de un supuesto delito de agresión sexual, por tocarle el pecho a una mujer a la que le dijo: «Dame la mano, tranquila, que sólo quiero correrme». La defensa del procesado niega la descripción correlativa de los hechos que presenta el Ministerio Fiscal y asegura que el sospechoso estaba en su casa a la hora de los hechos, por lo que es imposible que fuera el autor. El juicio se celebrará en Penal 2 el próximo día 8 de enero, a partir de las 11.30 horas.

De acuerdo al escrito de calificaciones provisionales del Ministerio Público, que obra en poder de este periódico, la madrugada del 27 de febrero de 2016 la víctima caminaba por la calle González de Lama de la capital, cuando el investigado supuestamente la abordó.

AL SUELO

Tras agarrarla por la espalda, la tiró al suelo y le efectuó una serie de tocamientos por encima de la ropa en la zona de los pechos, al tiempo que le decía: «Dame la mano y tranquila, que sólo quiero correrme».

La víctima logró zafarse del supuesto autor de los hechos tras propinarle una patada en su zona genital y un empujón, acciones ambas que le permitieron escapar y huir del lugar.

Caso de que los hechos se considerasen probados, concurriría un delito de agresión sexual, por el que el Ministerio Público propone una pena de dos años de prisión y sumisión a la libertad vigilada por espacio de cinco años.

La defensa del investigado rechaza esta versión de los hechos y propone la libre absolución de su cliente, al que considera inocente del delito que se le imputa.

Se niegan por el letrado defensor los hechos con visos delictivos que se imputan a su patrocinado «por cuanto contradicen lo expuesto en su primera declaración».

El sospechoso alega que a la hora de los hechos y aquel día se encontraba pernoctando en su domicilio en compañía de su madre. Consta en los autos que en la zona de los hechos se recogió un gorro del presunto autor, que se incorporó a la causa como prueba científica de ADN y que después de realizar los análisis correspondientes descartó la presencia del sospechoso como usuario de la prenda en cuestión.

SIN PRUEBAS

Por todo ello, se entiende que los hechos de los que se acusa al procesado no han sido demostrados y no pueden ser calificados como se refleja en los escritos de acusación. De esta forma, sin delito no cabe hablar de autor, ni proponer una pena ni imponer costas.

La defensa propone el interrogatorio del acusado, llama a testificar a su madre para que ratifique que estaba durmiendo en su casa y también interrogará al forense para que explique los resultados de su informe pericial y que corrobore si ciertamente no se halló ADN del investigado en la prenda.