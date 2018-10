Le piden dos años de cárcel por gastar 2.000 euros de la tarjeta de su exnovio

Una joven acusada de gastarse casi 2.000 euros de la tarjeta de su exnovio junto a su nuevo compañero sentimental se enfrenta a una pena de dos años de prisión, acusados de estafa ambos en el juicio que se celebrará el próximo día 30 de octubre, a las 11.00 de la mañana en el Juzgado de lo Penal número 2 de León. La defensa sostiene que no hay pruebas de que los gastos se realizaran de la forma en la que los justifica el Ministerio Fiscal y propone la libre absolución.

Las compras fueron realizadas en un plazo de apenas cuarenta y ocho horas y según la Fiscalía, consistieron en nueve operaciones.

La defensa niega los hechos. Asegura que el primer móvil que se recargó con la tarjeta no es de titularidad de ninguno de los dos sospechosos. Que la compañía que da soporte al segundo móvil supuestamente recargado desde esa tarjeta no reconoce haber registrado ninguna operación de este tipo. Igualmente sostiene que cuatro compras de prendas de mujer a nombre de una persona desconocida no llegaron a ser enviadas, pese a que la Fiscalía lo da por probado y que cuatro compras más no han sido justificadas, por lo que entiende que difícilmente se puede probar las tesis del Ministerio Público, de acuerdo a lo cual no existiría delito alguno. Así las cosas, procede la libre absolución con todos los pronunciamientos.

Otra joven se enfrenta a una multa de doce meses, acusada de un supuesto delito de resistencia a agentes de la autoridad, tras ser requerida para que se identificara a la puerta de un conocido pub de la capital. «No voy a ir a la puta Comisaría», dijo antes de agredir al agente en la cara.