Piden «sentido común» a alumnas del Eras de Renueva por usar el ‘tangalón’

A. Calvo | León

Un pantalón muy corto, con el que las jóvenes enseñan parte de las nalgas, ha creado polémica en el instituto leonés de Eras de Renueva. Uno de los docentes del centro «llamó la atención» una estudiante de segundo de Bachillerato que llevaba este prenda, conocida como ‘tangalón’ y algunos alumnos iniciaron una campaña de protesta, pegando carteles por el centro y con una pequeña concentración en el patio del instituto.

«No se ha amonestado a nadie, ni se han prohibido los pantalones cortos», remarcó el director del Eras de Renueva, Javier Riera, quien señaló que está «especialmente molesto con la campaña porque se ha difamado y calumniado». Es más, añade que el reglamento del centro dice que será «motivo de sanción la incorrección en la presencia» y que no se ha llegado a este extremo, que tan sólo se «llamó la atención» a la joven.

Desde el Instituto Eras de Renueva tan sólo exigen a sus alumnos «sentido común a la hora de vestir, no se puede ir al instituto como se va a la piscina», como apuntó la jefa de Estudios, Amor Rodríguez, y el director criticó que este asunto haya derivado en cuestiones como «la represión o el machismo, cuando no ha sido así, se trata de normas y de saber estar». «Pantalón corto sí, pero no tanto», insistieron desde el centro educativo, para añadir que algunos alumnos han llevado este caso «al extremo» y que cuentan con canales como el Consejo Escolar para que su caso lo aborde toda la comunidad educativa.