La plantilla de Vestas para desde mañana de manera indefinida para evitar una nueva fuga industrial

La plantilla de la fábrica de Vestas de Villadangos del Páramo (León) irá a la huelga entre el 16 de julio y el 4 de agosto ante la "inmovilidad" de la multinacional danesa a la hora de dar "soluciones" y evitar la intención de la empresa de "deslocalizar" la planta.

Una huelga que se suma a la manifestación que han realizado el pasado jueves los trabajadores de Vestas por la capital leonesa y en la que participaron cerca de medio millar de personas con presencia tanto de sindicatos como de algunos partidos políticos.

La manifestación arrancó en la explanada de la Delgación Territorial de la Junta de Castilla y León en un intento de hacer llegar su situación a toda la sociedad para que apoyen su causa.

En ese sentido, el presidente del Comité de empresa, Juan García Cabezas, señaló que tras la reunión que mantuvieron ayer con el Ministerio de Trabajo no han avanzado "absolutamente nada". De hecho, explicó que la empresa cree que está "dando algo" a los trabajadores con las soluciones que ofrecen pero lo único ofrecen "es lo que dice la ley y nada más", puesto que les han garantizado la producción hasta final de año.

Además, García Cabezas aseguraba que están "condicionados" porque Vestas les exige sacar la producción antes del 4 de agosto para recuperar las horas de huelga que han perdido, por lo que se siente "presionados"; mientras la multinacional no da viabilidad para 2019 a los trabajadores.

Una deslocalización de la fábrica que no perjudicaría sólo a los empleados de Vestas, sino que, según ha indicado el presidente del Comité, "afectaría a 36 empresas que dan servicio de forma indirecta". Por ello, convocan esa huelga "sí o sí" porque los trabajadores de la multinacional danesa "son conocedores" del retraso que se ha producido en la producción a consecuencia de los parones y manifestaciones que han realizado y que impedirá que Vestas pueda sacar las máquinas que tiene previsto trasportar a otros lugares, ya que saben que tendrían que salir el día 16 de julio. Para buscar una solución a su problema, el Comité de Empresa de Vestas ha contactado tanto con las ministras de Transición Ecológica, Teresa Ribera; la de Trabajo, Magdalena Valerio; y la de Industria, Reyes Maroto; con las que en fechas venideras mantendrán encuentros y mantener algunas esperanza de mantener sus empleos.