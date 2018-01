La plataforma por el Conservatorio no se cree las promesas de la Junta

El anuncio de que el nuevo conservatorio de León estará preparado para que los alumnos cursen también la ESO no ha sentado bien a la Plataforma por un Conservatorio digno en León. "Sería lo ideal, una educación integrada, pero primero hay que ver qué posibilidades hay para llevarlo a cabo", asegura Juan Luis García, miembro de la plataforma. "Echamos de menos que el director general de Política Educativa Escolar de la Junta, Miguel Vega haya preguntado algo más, pues muchas de lo que ha dicho son inventos suyos que tratan de dar argumentos al consejero de Educación", añade.

La agrupación en defensa del centro leonés cree que en Conservatorio sigue si gestionarse adecuadamente y que, tal y como se está actualmente, "no va a poder crecer ni ampliar sus servicios". A este respecto, García se pregunta por los argumentos técnicos que han llevado a la Junta a hacer dicho anuncio, pues "no vemos datos que argumenten de forma fehaciente" lo que dice la administración autonómica, a quien acusa de "intentar vestir al emperador que va desnudo" con su actitud. "No hay argumentos sólidos que permitan creer que lo que dice la Junta vaya a cumplirse", añade García.

Además, defienden que el nuevo proyecto del Conservatorio "debería haberse hecho sobre criterios técnicos y educativos reales". La realidad, según ellos, es que no hay espacio suficiente y tampoco docentes para poder llevar a cabo esa ampliación de la que habla la Junta. "Hasta los propios técnicos del Ayuntamiento dicen que es demasiado", sentencia

García ha aprovechado para asegurar que León "está a la cola en las inversiones de la Consejería de Educación" y que "venden la moto porque no les queda más remedio"