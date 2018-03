El Pleno aprueba pedir a la Junta un instituto de secundaria y de FP

p. infiesta | villaquilambre

Villaquilambre quiere un centro de educación secundaria al que podrían acudir los 2.900 menores de 11 años que residen en sus diez pueblos. Lo reclaman los vecinos, la Plataforma Pro Instituto y, desde ayer, una moción apoyada en el Pleno por unanimidad de toda la Corporación municipal. Es más, a instancias de las no adscritas y del PP, el documento aboga porque las futuras instalaciones sean más ambiciosas y puedan albergar también estudios de Formación Profesional.

Los ocho grupos políticos se pusieron de acuerdo en la sesión para instar a la consejería de Educación de la Junta a que adopte «las medidas necesarias para, en esta legislatura, comenzar los trámites para la construcción del instituto». El Ayuntamiento se compromete, por su parte, a poner a disposición del Ejecutivo autonómico los terrenos que se requieran.

En la actualidad, un millar de alumnos de 12 a 17 años se tienen que desplazar a los institutos Ordoño II, «muy saturado», precisan, y Sánchez Albornoz de la capital para poder continuar sus estudios, «con la consabida pérdida de tiempo y calidad de vida», indica el texto. También se recuerda que Villaquilambre es el único municipio de Castilla y León con más de 7.000 habitantes (posee 18.962) que no dispone de un instituto, «a pesar de la gran explosión demográfica que ha experimentado en los últimos años».

El PSOE señaló que los padres de estudiantes de los tres colegios públicos de Villaquilambre demandan desde hace años la construcción de este centro de Educación Secundaria para dar respuesta a las necesidades de escolarización en esta etapa educativa y así ayudar a favorecer la conciliación familiar y laboral. Además, una vez realizadas las mejoras del sistema de colectores del entorno de Los Mancebos, en Navatejera, y aprovechando la parcela prevista para dotaciones de equipamientos y servicios en la zona Sur-09, donde se ha levantado el tanatorio y donde se ubicará el «tan esperado» centro de salud para una población superior a las 25.000 personas, los concejales opinan que ese suelo sería adecuado.

El alcalde, Manuel García, explicó que el informe sobre la no inundabilidad de esa zona que envió el Ayuntamiento y refrendó la CHD serviría para acreditar la idoneidad de los terrenos para el instituto. También matizó que la moción que llegó ayer al Pleno suscrita por los grupos menos el PP y un no adscrito «no lleva nuestra firma, porque nadie se puso en contacto con nosotros para que lo secundáramos». El apoyo de los populares quedó claro al votar a favor. «Estoy convencido de que la consejería será sensible y en cuanto pueda hará el centro. Espero que tiremos todos a una y no con enredos para sacra rédito político», señaló.

Por otro lado, el Pleno abordó varios cambios en las dos guarderías municipales, que amplían horario para adaptarse a las necesidades de los usuarios. Ambos centros funcionarán desde las siete y media de la mañana a las seis y media de la tarde, y ofrecen desayuno, comida y merienda. Las unidades para menores de un año tendrán un máximo de 8 alumnos; de trece las habilitadas para bebés de 1 y 2 años; y de 20, en el caso de unidades para 2 y 3 años. A estos ratios se suman las denominadas unidades mixtas, con capacidad máxima para 13 niños. En el reglamento de las escuelas infantiles se ha incluido, además, una referencia a la alimentación. Si es exclusiva de biberones, los padres no abonarán el comedor. También se modificaron las bases de la prestación económica para atender necesidades básicas de los vecinos.