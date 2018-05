Podemos León ve normal que Iglesias y Montero compren un chalé en la sierra

C. FANJUL/ A. G. PUENTE/ Á. CABALLERO | LEÓN

«No hay mejores secretario y portavoz que Pablo e Irene. Encarnan como nadie la coherencia de los postulados de Podemos, germinados del 15M. Tienen todo mi apoyo político y personal». Con estas palabras, el secretario autonómico de Podemos, Pablo Fernández, deja clara su postura ante la votación que decidirá el futuro del partido.

El también procurador defiende que la compra de la casa es «una decisión personal dentro de su esfera privada y muestra su incomprensión ante cuantos han puesto en cuestión la coherencia de la misma y la honestidad y credibilidad de ambos». «Se ha hablado de incoherencia estos días; incoherente es decirse socialista y modificar el artículo 135 CE para vender nuestro país a los bancos y acreedores europeos, o perpetrar la reforma laboral del 2011», dice en referencia al PSOE, y añade que no es posible mantener la misma perspectiva a una edad más temprana y sin responsabilidades familiares que con más años e hijos en camino. «Eso entra en el marco de las contradicciones que solo pueden darse dentro de la coherencia, que es el contrario de la incoherencia, ya que esta es una constante en el comportamiento, precisamente en la que incurren fuerzas políticas como PP y PSOE, que estos días tanto están criticando la decisión de unas personas que únicamente quieren lo mejor para sus hijos y su familia», enfatiza.

Para la diputada de Podemos por León, Ana Marcello, se trata de «una campaña de acoso y derribo al proyecto de cambio de Podemos, no directamente contra Pablo Iglesias e Irene Montero». La parlamentaria se muestra indignada ante la riada de críticas por la compra del chalé que la pareja acaba de adquirir en Galapagar: «Sólo faltaba que con sus ahorros y sueldos no puedan afrontar los proyectos que decidan, cada uno puede elegir en libertad su proyecto de vida». No obstante, Marcello reconoce que para alguien procedente de León como ella, los precios de Madrid le parecen «desorbitados». «Les critican por haberse hipotecado durante treinta años como miles de familias en este país».

La diputada leonesa, en la misma línea que sus compañeros en el Parlamento, culpa directamente a las «cloacas del Estado de poner en marcha a su máxima potencia» una campaña de desprestigio contra Podemos. «Nos atacan con la idea de dividirnos y vencernos, pero no debemos caer en la trampa y tenemos que tener la máxima unión en estos momentos».

Adelanta ya que ante la consulta que comenzará hoy, ella apoyará que Iglesia y Montero sigan al frente del proyecto de Podemos, agradezco además su grandeza de convocar esta consulta y someter el tema a debate, deben seguir liderando el proyecto».

Ante la tormenta suscitada por la compra del chalé y la repercusión mediática, Marcello remarca que la pareja decidió preguntar a las bases de Podemos «si su discurso es incoherente», puesto que «pensaron que ante las dudas es mejor preguntar a los suyos y abrir el debate».

No entiende que fuera necesario el secretario del círculo municipal de Podemos en la capital leonesa. Óscar Fuentes, avanza que no va a votar porque «se trata de algo irrelevante y no se exponer así la figura del secretario general». El portavoz de la formación en el Ayuntamiento de León considera que «es mayor el ataque que la incoherencia» y defiende que «se están sacando las cosas de quicio». Pese a esta postura, admite que Pablo Iglesias «exageró demasiado el discurso en un principio» y le reprocha al líder morado que «no hubiera calculado la respuesta que se iba a dar» por la compra del inmueble. «Yo no creo que comprarse un chalé de 600.000 euros te convierta en casta, pero es que tampoco lo pensaba antes», concede Fuentes, quien avisa de que «no se pueden crear condiciones tan excluyentes para ser representante del partido». «Al final, todos vamos a tener una pega», apostilla.

Su compañera en el grupo municipal es más categórica. María Hernández adelanta que «lógicamente» dará su apoyo ante «el ataque personal que se ha hecho a dos personas» y apunta que «es un voto de confianza que pongan a disposición su cargo». La edil no ve «incoherencia» en la actuación de Iglesias y Montero, sino que señala que «han cambiado sus necesidades personales». «Han buscado un sitio donde formar una familia, no han comprado un piso para especular», diferenció. «Cuando salió busqué en Fotocasa Madrid y piso de cuatro habitaciones y no había por menos de 520.000 euros en Rivas. No creo que sea una locura una casa de 600.000 euros a 40 kilómetros», señaló.