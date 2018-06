Para poder crear, antes hay que creer

m.a. zamora | a. g. puente | LEÓN

Los Premios Innova reivindicaron la necesidad de retener el talento leonés y se convirtieron en un canto a la investigación, que a criterio de los galardonados, debería estar más auspiciado por las instituciones.

Yavad Kazei, creador de una app para el síndrome autista, agradeció la elección: «Es muy importante que nuestro proyecto tenga apoyo. Laura González (Maker Club), se explicó en los mismos términos: «Hay muy buena gente que va a seguir impulsando sus proyectos y hay que animar a la industria leonesa a que crea en el talento joven, para que no tenga que irse nadie». Pablo Pérez Robla, creador de una app que anticipa los problemas medioambientales siguió los mismos parámetros: «No puedo dejar pasar este momento lanzar un mensaje de esperanza por esta región, porque no todo está perdido». A Elías Rodríguez y su equipo también les surgió la vena reivindicativa: «Somos el único equipo galardonado que trabaja en la Universidad de León. Investigar cuesta talento, dinero y tiempo. Si no seguimos en esa línea, habremos despilfarrado el tiempo y el dinero», explicó en un sentido y emotivo discurso.

CONTRA LOS RECORTES

Elena Hidalgo, creadora de un dispositivo para camas inteligentes, cargó contra los recortes: «Van a hacer que sigamos en la lucha por una sociedad mejor». Y a Iván Sánchez, creador de un dispositivo para mejorar la seguridad en las bicicletas, le animó el mismo espíritu: «Quiero motivar a la gente y simplemente echarle narices y creer en algo. Hay que apoyar a los proyectos que tienen validez y no dejarlos morir». La misma tesis argumental que apoyó la disertación de Carlos Castro desde Estados Unidos, donde trabaja en el mítico MIT: «Quiero ser profeta de ni tierra en Estados Unidos, porque una de las grandes maravillas de León es su capital humano para la tecnología y la innovación».

AUTOCRÍTICA

No se apartaron de ese guión las propias autoridades. Y el consejero de Educación, Fernando Rey, fue auto crítico con la tierra. «Podemos ser una potencia tecnológica y científica pero no lo estamos haciendo demasiado bien. Uno de los grandes asuntos de la comunidad debiera ser un pacto por estar en la innovación y parece que eso lo reducimos a unas cuántas hélices. Me gustaría que los premiados crearan una empresa y que pagaran impuestos en Castilla y León», bromeó.

«Hay que hacer de la investigación el tema central político de los próximos años. Ya hemos garantizado los servicios sociales. Vayamos más allá y apostemos por la investigación. Nos mostráis el camino y hay que daros la enhorabuena por ello», concluyó.