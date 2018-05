Podólogos de la Comunidad se oponen a los estudios de podología en León

El Colegio Oficial de Podólogos de Castilla y León (COPCYL) ha expresado hoy su oposición a la inclusión de estudios de podología en el Campus de la Universidad de León (ULE). "Esta decisión ha sido tomada sin tener en cuenta el criterio de la comunidad de profesionales", ha criticado el COPCYL en un comunicado.



A su juicio, esta decisión de la ULe "va a afectar negativamente a futuros estudiantes de podología, sus familias, y, sobre todo, a los pacientes, que verán a medio plazo empeorado el servicio sanitario en esta área". Así el COPCYL advierte de que los planes de la ULE contemplan que las prácticas que sus estudiantes deben realizar para completar su currículo académico sean llevadas a cabo en algunas de las clínicas privadas de la provincia. "Es lo que deducimos tras conocer que esta institución académica sólo se ha puesto en contacto con profesionales diversos de la podología en la provincia de León para esto", han agregado.



A su juicio, "es de vital importancia para los posibles estudiantes y sus familias saber que entre los profesionales colegiados de la provincia de León reina la unanimidad en contra de que esto se lleve a cabo a corto plazo, pues solo tiene por objetivo que la ULe pudiera emitir títulos de Podología perjudicando a los estudiantes, profesionales del sector y sobre todo a los pacientes".



"Los futuros estudiantes y sus familias tienen derecho a saber que los profesionales podólogos de la provincia no van a participar de esta ocurrencia de la Universidad de León", han denunciado.

Han criticado que la ULE no ha tenido en cuenta a los profesionales del sector y han asegurado que la formación práctica en podología no pasa sólo por cumplimentar unos requisitos administrativos-académicos, sino por la formación integral en una clínica universitaria como la que tienen algunas universidades.