La Policía Local se arriesga a perder más de medio centenar de efectivos en dos años por la nueva norma

Amigo Ricardo, antes de faltar el respeto en tus comentarios y para no quedar en evidencia, debieras saber que los funcionarios de Policía y bomberos no se emplean en ningún otro trabajo ni antes ni después de la jubilación ya que es ilegal. Dicha jubilación es costeada, al igual que en otros colectivos con un aumento de la cuota que pagan por la Seguridad Social, el Ayuntamiento no tiene coste alguno a mayores y además rejuvenece su plantilla y entra a trabajar gente joven de ese 20% de parados que tú nombras. En empresas privadas como Telefónica se llevan prejubilando toda la vida y nadie critica nadie. Por cierto, decirte que no hay edad máxima para acceder a los cuerpos policiales, así que como para ti es un chollo, adelante, prepara una oposición y que tengas suerte.