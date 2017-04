La policía local y la DGT realizarán controles de velocidad en León del 17 al 23 de abril

La Policía Local de León, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, realizará del 17 al 23 de abril una campaña de control de velocidad en la ciudad.



La campaña se desarrollará en las vías en las que exista mayor concentración de accidentes o quejas de las personas, ha informado hoy el Ayuntamiento de León en un comunicado.



Esta, campaña de carácter nacional, tiene como principal objetivo concienciar a los usuarios de la importancia del respeto de la normativa de tráfico, especialmente, en aquellas situaciones en las que se ven implicados peatones, ciclistas, transporte público, escolares, vehículos, zonas 30, entre otros.



León ha experimentado un crecimiento el número de infracciones denunciadas por lo que se considera fundamental realizar un mayor esfuerzo en el control y vigilancia de la velocidad por el impacto en la calidad de vida de las zonas urbanas, y el peligro que supone, especialmente, en la seguridad de los peatones y ciclistas.



En zonas urbanas, especialmente en el caso de atropello, la velocidad es determinante, ya que a partir de 80 kilómetros por hora la supervivencia del peatón es prácticamente imposible mientras que a una velocidad de 30 kilómetros por hora, el riesgo de muerte del peatón se reduce al 10 por ciento.



En 2016, la Policía Local de León controló la velocidad de 291.094 vehículos, cursándose por rebasar la velocidad autorizada 2.657 denuncias.



Fomentar entre los conductores el cumplimiento de las normas que regulan la velocidad; incidir en que las infracciones por exceso de velocidad con circunstancias especiales en las que se ven implicados conductores, peatones, bicicletas, transporte público, escolares, entre otros.



También se incidirá en el recordatorio de las conductas que afectan a la seguridad por las distancias entre vehículos, la vigilancia especial de las conductas infractoras en espacios especialmente sensibles como zonas 30 y zonas peatonales.



Concienciar, especialmente, a los ciudadanos en relación a no superar nunca los límites máximos de velocidad para cada vía y adecuar la velocidad de los vehículos a las circunstancias del tráfico, aunque no se rebasen los límites anteriores, es el objetivo de la campaña.



La campaña se llevará a cabo en las vías con mayor concentración de accidentes o quejas ciudadanas por la Policía Local de León que contará con un cinemómetro de la Jefatura Provincial de Tráfico.



Se prestará especial atención a aquellos horarios, incluido los períodos nocturnos, en los que el descenso del número de vehículos que circula por las vías urbanas propicia conductas de exceso de velocidad.



La gravedad de las infracciones y su trascendencia para la seguridad, hace que en la presente campaña, todas las infracciones que se detecten sean denunciadas con tramitación del correspondiente procedimiento sancionador.



Intervendrán todos los agentes de la Policía Local, incluidos los que no formen parte del operativo especial que realizarán tareas de información y divulgación.



También se llevarán a cabo controles de alcoholemia a aquellos conductores que circulen con exceso de velocidad.



Finalmente, la Unidad de la Policía de Barrio vigilará especialmente los comportamientos que afecten a la velocidad en las zonas peatonales y zonas 30.