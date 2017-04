La Policía Nacional localiza sana a la mujer cuya familia dio por desaparecida

p.i. | san andrés

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía localizaron ayer, al filo de las once de la mañana, a la mujer de 39 años, vecina de San Andrés del Rabanedo, cuya familia dio por desaparecida el pasado sábado tras no poder contactar con ella. Lidia García, jubilada y residente en la calle Industria, había salido a pasear con su perra por el municipio sin portar el teléfono móvil. Al parecer, no regresó a su domicilio y, alarmados, sus dos hermanos y su madre denunciaron su falta a la Guardia Civil, que activó un dispositivo de búsqueda, junto con la Policía Nacional. Una hermana que vive en Oviedo confirmó ayer que García se encontraba bien y que preferían no dar más información sobre lo sucedido. Agradecen el interés de las personas que contribuyeron a localizar a la mujer, cuya desaparición también dieron a conocer en las redes sociales. La casa familiar está situada desde hace años en Trobajo del Camino.