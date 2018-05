La Policía Nacional se suma al control de las viviendas para uso turístico

L. urdiales | león

La Junta extrema la vigilancia sobre el uso irregular de las viviendas particulares como hospedaje turístico; en ese proceso fiscalizador, suma a las fuerzas de seguridad. El director general de Turismo, Javier Ramírez, mantuvo una reunión con responsables de la Policía Nacional para colaborar en el control e inspección de las viviendas de uso turístico clandestinas. La Junta plantea con esta colaboración crear un protocolo de actuación conjunta de inspección con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la normativa en materia turística y de seguridad.

La oferta de viviendas para su uso turístico es uno de los fenómenos de mayor proyección económica que se ha observado en los últimos años; León no iba a ser una excepción entre ese crecimiento de la oferta de esta fórmula de alojamientos, que va camino de convertirse en exponencial después de extenderse durante el último año en más de un 75%. La Junta reconoce que a proliferación de estas nuevas formas de alojamiento turístico que se está produciendo en la actualidad impulsada por la utilización de plataformas digitales; esto ha dado lugar a que se tengan que reforzar las medidas para controlar la actividad clandestina en las viviendas de uso turístico.

En todo el territorio que compete a la administración autonómica se da por oficial el registro de casi un millar de alojamientos; pero existen otras viviendas de uso turístico que no han comunicado su actividad o que no informan de su ocupación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ese es el fin de intensificar la cooperación entre la Junta de Castilla y León y la Policía Nacional; el control de este tipo de alojamientos turísticos, acordado en la reunión celebrada en la presente semana trabajar en la elaboración de un protocolo de actuación conjunta, en materia de inspección, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa, tanto en el ámbito turístico como en el de la seguridad. En el marco del protocolo y en el ejercicio de las competencias que a cada una le corresponden, se van a realizar inspecciones conjuntas entre la Policía y los inspectores de turismo para comprobar el cumplimiento de la legalidad. Una vez localizadas las viviendas de uso turístico —a través de la investigación policial, consultas en la web o denuncias— se comprobará su inscripción en el Registro de Turismo de Castilla y León y se inspeccionarán para controlar si cumplen con la legalidad, y en particular verificando si comunican la ocupación cada vez que se alojan los turistas, como recoge la normativa de seguridad ciudadana, según informa en un comunicado la administración autonómica.

Las viviendas privadas que se suman a la oferta como alojamiento deben de contar con una placa azul, en un punto visible hacia la vía pública o acceso al inmueble, que identifica el uso comercial. A comienzos de año, según fuentes de la Junta, había registradas en la provincia de León casi un centenar de viviendas con licencia para ofertar habitaciones de uso turístico; más del 75% de ellas, en la capital leonesa.