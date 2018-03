Los policías locales exigen jubilarse a los 62 años por el peligro de su trabajo

dl | redacción

Los policías locales de León se concentraron ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno, para exigir, “de manera inmediata, la finalización del proceso y la aprobación de las normas que permitan el anticipo de la edad de jubilación”.

En el manifiesto conjunto que se ha leído, elaborado por la plataforma por el anticipo de la edad de jubilación de la Policía Local, convocante de estas concentraciones en Castilla y León, se traslada “el malestar e indignación” de los policías locales españoles con el Gobierno, “por su total dejación, y por no haber cumplido aún su compromiso, tras más de una década trabajando por esta justa reivindicación de la jubilación anticipada”.

La subdelegada del Gobierno recibió a los representantes de las organizaciones sindicales. La elevada edad media de los policías locales en Castilla y León, con un porcentaje significativo de agentes que pudieran acogerse a la jubilación anticipada, podría colapsar los servicios de Policía Local en el 80% de los ayuntamientos de la Comunidad, si se alarga la paralización del proceso de jubilación anticipada, según CSIF. Existen unos 43 policías locales en León (casi un 25% del total de 180) que tienen entre 59 y 65 años, y que podrán acogerse a la jubilación anticipada.

El manifiesto apunta que el Gobierno y el Ministerio de Hacienda y Función Pública deben tomar nota de la “crispación que existe en la Policía Local de toda España». “Resulta inexplicable que el ministro Montoro tenga bloqueada, de forma unilateral e injustificada, la tramitación del proyecto normativo desde hace seis meses, al no remitir al Ministerio de Empleo y Seguridad Social el informe que éste le solicitó el pasado mes de octubre”, indica el manifiesto, para así poder culminarlo definitivamente. “La actitud del ministro es la causante de esta situación, pues a sabiendas de la imperiosa necesidad que existe de rejuvenecer las plantillas, y a sabiendas de que su aprobación no afectará al equilibrio financiero del sistema público de pensiones, al autofinanciarse con la cotización adicional que soportarán los ayuntamientos y los policías, aún no se ha dignado a emitir desde su Ministerio el preceptivo informe”, añade.

CSIF recuerda que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya exigió la aprobación “inmediata” del Real Decreto de la jubilación anticipada; y que todos los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado han apoyado el R.D. Indica que el propio grupo parlamentario popular presentó una Proposición No de Ley el 30 de marzo de 2017, instando a la aprobación de la medida de la jubilación anticipada a la mayor brevedad posible, un desbloqueo que ahora está en manos del ministro Montoro.

El sindicato insiste en que la aprobación del decreto de la jubilación anticipada de la Policía Local cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos, incluido el del Gobierno, así como la aceptación de la Federación Española de Municipios.