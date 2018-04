«Por ley no puedo seguir en el Consejo, pero no depende de mí»

miguel ángel zamora | león

Amilivia tuvo tiempo de valorar de forma somera algunas cuestiones de la vida política autonómica y nacional.

León ya no lidera el ránking de consultas al Consultivo

«Este año ya no es la provincia de León la que más dictámenes solicita, no sé si es circunstancial o se va a marcar tendencia. Valladolid no solicitaba dictámenes de responsabilidad patrimonial a la administración, pero ahora sus técnicos han cambiado de idea y de ahí que lidere la estadística».

Su futuro en la institución y en política no está decidido

«No depende de mí que pueda continuar al frente del Consejo Consultivo. Por ley se supone que no puedo seguir porque ya llevo ocho años. El Consejo tiene que ser un órgano independiente y exige una alta cualificación técnica. Llevo diez años en los que por mandato legal no podía pertenecer a ningún partido o sindicato. Lo que tenga que ser, será».

El papel del Tribunal de Recursos Contractuales

«El Tribunal de Recursos Contractuales está resolviendo en una media de 23 días. La adjudicación es el apartado más alto de casos y suele prosperar en un 40% de los propuestos. Son tribunales que han conseguido depurar la contratación y que se restituya los derechos a quienes legalmente les corresponde.

El montante total de los contratos ha sido de casi 4000 millones de euros y casi todos los casos han pasado con mucha discreción.

Modificaciones en los límites para los recursos

El umbral para optar al recurso se ha reducido a tres millones de euros en obras y 100.000 euros en suministros. También se aumenta la legitimación para presentar recurso. Y del mismo modo se incluyen las modificaciones de los contratos y el rescate de las concesiones como elementos susceptibles de ser analizados por nuestra institución. La presidenta de las Cortes ha establecido la necesidad de aumentar el número de vocales del Tribunal o el número de miembros del Consejo, pero en cualquiera de los dos casos habrá que modificar la ley.

Idoneidad de los presupuestos del Estado

«El debate de los presupuestos medio vacíos o medio llenos ya es muy antigua. Lo que no es discutible es que es bueno que haya presupuestos. Son buenos para pensionistas y funcionarios y en inversiones siempre se puede mejorar. Vuelve a aparecer en los presupuestos la León-Valladolid, la León-Benavente de verdad que está peor de lo que se dice pero somos la cuarta comunidad con más inversión del país y el AVE sigue siendo la estrella. Creo que los presupuestos son razonablemente positivos».

La complicada problemática de la comarca berciana

«Si el Bierzo necesita un plan estratégico propio, que se encargue. Yo no tengo una lámpara maravillosa, pero habrá que estudiar alguna salida. A los ciudadanos de la provincia de León hay que contarles que el futuro ya no está en la minería. En los años 80 había 32.000 empleos directos y ahora apenas llegan a 1000. La partida de presupuestos dedicada a la minería merece alguna enmienda».

Dos decisiones del PP que le parecen acertadas

«El PP ha tomado dos decisiones que no se están valorando debidamente: la ley de regeneración y las primarias».