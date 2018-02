Las portavoces no quieren ser 'portavozas'

La escenificación que la líder de Podemos Irene Montero hizo ayer en el Congreso de los Diputados mediante la utilización de la palabra 'portavoza' para designar el cargo que ostenta ha sido calificada por unos como un uso incorrecto y torticero del lenguaje y de defensa de la visibilización de la mujer, por otros. Por extremar las posturas, mientras el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguraba ayer que, aunque le suena mal y no lo usa, resulta "positivo porque hay cosas que cambiar", el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo zanjaba la polémica con un irónico "vamos a mejorar mucho el sistema educativo en España". En cualquier caso, llama la atención la paradoja de que la propia Irene Montero se autocalifica en su tuiter como portavoz y olvida en esta red social feminizar su cargo.

La académica de la RAE Inés Fernández Ordóñez, en declaraciones a El Español, aseguraba que este uso, que califica de "ocurrencia" es "una forma de provocar inútilmente, la Academia sólo documenta lo que se consolida. “Hay gente que decide promover normas. Todos inventamos el lenguaje con formas nuevas, los hablantes promueven la innovación. No hay ninguna sociedad completamente inmóvil. Pero debe ser colectivamente aceptado".

Diario de León ha preguntado a políticas leonesas que ejercen su responsabilidad en diversas instituciones su opinión acerca de la expresión 'portavozas' utilizada por Irene Montero en el Congreso.Tan sólo el treinta por ciento de las consultadas se alinea junto a Irene Montero, mientras que la mayoría se opone al 'hallazgo lingüístico'.

La presidenta de las Cortes de Castilla y Léon, Silvia Clemente. PABLO MARTÍN

La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, opina que la RAE, institución encargada de velar por la lengua ya ha sido clara en esta materia. "Tenemos un rico y variado idioma que entre todos debemos cuidar por lo que no hay que retorcer el lenguaje para dar visibilidad a las mujeres. Debemos trabajar en pro de la igualdad de los derechos de la mujer con medidas concretas que atiendan sus necesidades reales y favorecer su participación en todos los ámbitos de la sociedad".

Ana Marcello, diputada de Podemos. RAQUEL P. VIECO

La tendencia política pesa mucho a la hora de posicionarse en el debate. Así, la diputada de Podemos Ana Marcello se muestra partidaria del uso. La congresista ve exagerada la alarma mediática que se ha generado a raíz del término utilizado por su compañera de partido, Irene Montero. En su opinión “las palabras tienen más importancia de la que se les da”. Cree que habría que hablar a diario de cuestiones que afectan a la mujer como la brecha salarial, sus pensiones, la presencia en los consejos de administración, las dificultades para abrirse un hueco en la política, la pobreza que afecta al colectivo o la situación de la violencia de género. Opina que “todas estas cuestiones son las que deberían tener repercusión mediática y no una palabra”.

Aurora Flórez, diputada del PSOE. MARCIANO

Sin embargo, tanto la popular Carmen González Guinda como la socialista Aurora Flórez sostienen la postura contraria. La diputada del PSOE recuerda que 'portavoza' no es una expresión correcta: "Voz ya es femenino, con lo que lo correcto habría sido decir los y las portavoces". Además, considera que no se trata de un ejemplo de lenguaje igualitario y aventura que el uso de Irene Montero no fue más que un "desliz. "Cosas del directo".

La popular Carmen González Guinda. RAMIRO

En el caso de González Guinda, que además está en la Comisión de Igualdad del Congreso, la crítica va más allá: "Yo conozco a la portavoz de Podemos y lo entiendo como una manera de crear polémica", sostiene. La popular defiende que la lucha de género debe estar por encima del léxico y deja claro cuáles son las reglas del lenguaje. No obstante, enfatiza que ella está por la igualdad, una lucha que, dice, aborda en todos los ámbitos de la vida. "Lo más importante ahora es salvar la brecha que existe en la alta dirección", incide.

La concejala de Patrimonio, Cultura y Turismo, Margarita Torres. RAMIRO

En el Ayuntamiento de León, las posturas están igualmente repartidas .La concejala de Cultura, Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de León, Margarita Torres, defiende que hace falta más educación, “se puede decir el y la portavoz”. Añade que “a las mujeres nos ha costado muchos años, desde 1509 hasta finales del siglo XIX, acceder a la universidad. Fruto de la ignorancia, la igualdad de género, por la que ha sido necesaria una gran lucha, queda convertida en un asunto de comentario de bar”. Torres concluye que “la lucha de género es más importante, no son solo palabras”.

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Gemma Villarroel. RAMIRO

En parecidos términos se expresa la edil de Ciudadanos, Gemma Villarroel. “Sinceramente, no tiene nada que ver la lucha de la mujer, en que todas estamos involucradas, con el mal uso del lenguaje”. La portavoz del partido naranja considera que usar expresiones como portavoza no lleva sino a hacer de menos la lucha por la igualdad. “Perdemos crédito”, defiende. La concejala destaca que ella está a favor del lenguaje inclusivo y de luchar en cada uno de los espacios sociales, pero destaca que retorcer el lenguaje hasta ese punto sólo “devalúa el contexto”.

La edil de León en Común, Victoria Rodríguez. DL

Del lado de la izquierda, tanto Victoria Rodríguez como la coordinadora de IU Eloína Terrón se posicionan del lado de Irene Montero. La concejala de León en Común asegura que la expresión utilizada por la diputada de Podemos le pareció “rara”. Aún así, defiende la necesidad de “forzar el lenguaje para hacerlo cada vez más inclusivo”. “Yo no lo usaría, pero entiendo que a veces es necesario hacerlo”, sostiene. La portavoz municipal considera que la Real Academia Española es “un poco reaccionaria” y defiende la importancia del uso inclusivo del lenguaje. “A mí, me suena mal como profesora de lengua, pero no es lo mismo el uso hablado que el escrito y personalmente me gusta Irene Montero, su manera de expresarse y su puesta en escena”.

La coordinadora de IU en Léon, Eloína Terrón. DL

Por su parte, la coordinadora local de IU, Eloína Terrón, defiende que el lenguaje es una herramienta “muy poderosa” para cambiar la manera de pensar. Considera que la razón por la cual la expresión de Irene Montero ha generado tanta polémica se debe al hecho de que la sociedad no está aún acostumbrada para visibilizar a las mujeres. “El lenguaje se debe abrir para feminizar la realidad y hacerla más inclusiva”.

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de León, Susana Travesí. MARCIANO

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de León, Susana Travesí se muestra equidistante respecto a las dos posturas: “En nombre del lenguaje inclusivo se han cometido verdaderas aberraciones, que no dan lugar más que a situaciones rocambolescas como es el caso de utilización de “jovenas”, “miembras” o “portavozas”, destaca la concejala socialista Susana Travesí”. Travesí considera que decir todos y todas puede no ser lo más correcto, pero defiende que tiene “un efecto psicológico y sociológico que no debemos obviar”. Para la socialista resulta “lamentable” que a día de hoy haya que estar emprendiendo campañas para cambiar acepciones del diccionario de la Real Academia que denigran a la mujer, pero al tiempo constata que lo importante es que “en el abuso del lenguaje inclusivo, que en sí es un error, se ha conseguido visibilizar a las mujeres en sectores en los que antes eran invisibles, como la denominación de jueza”. Por último, Susana Travesí afirma que lo que verdaderamente le importa desde el punto de vista del debate político son cuestiones como el de la brecha salarial, los techos de cristal en las instituciones y las empresas, los micromachismos “a los que nos enfrentamos diariamente” o las tasas de paro femeninas." Me gustaría que voceras y voceros, y periodistas, recondujésemos este debate a las propuestas y medidas para la igualdad real, la brecha salarial, la tasa de paro femenino o la asunción de tareas en las familias. El debate lingüístico creo que es secundario e interesado", defiende.

La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo. RAMIRO

Por último, la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, la socialista María Eugenia Gancedo, considera que a estas alturas del siglo XXI hay que actuar con absoluta normalidad en relación con esta cuestión. Entiende que “no hay que forzar terminologías, situaciones o cuestiones para defender el papel de la mujer en la sociedad”.