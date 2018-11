El Portillo: rango de autovía con prestaciones de carretera nacional

Es una circunvalación que viene se une con autovias, si quereis que pongan el carril derecho a 30km/h y con vadenes, y no solo eso, por las autovías tambien que ya es lo que faltaba. Lo de las bicicletas ya se pasa de madre, entiendo totalmente que se abran las ciudades a la bicicleta como medio de transporte, es lógico y el que quiera ir de un lugar a otro en bicicleta, monopatín, andando o como sea tiene derecho pero cuando sales de la ciudad cambia la cosa. Cuando a un vehiculo no se le permite circular a menos de 50km/h por seguridad y riesgo de accidente pero a un ciclista si se le permite es por que estamos intentando hacer compatible algo que de primeras se dictaminó que no lo era. O se busca una solución como ensenchar arcenes o carriles bici en las nacionales o esto no lo veo bien. En carretera es un deporte, yo practico otros deportes y cuando no tengo el lugar para hacerlo me tengo que buscar la vida, de hecho salgo en bici pero de montaña e intento pisar lo menos posible la carretera por que tambien soy conductor y no lo veo bien.