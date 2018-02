El PP asturiano apoyará "de forma inequívoca" las iniciativas para suprimir el peaje del Huerna

El secretario general del PP de Asturias, Luis Venta, ha garantizado que su partido apoyará "de forma inequívoca" las iniciativas políticas que se adopten para suprimir el peaje en la Autopista del Huerna (AP-66), la principal vía de comunicación entre el Principado y León.

Venta se ha pronunciado así después de que el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, emplazara al Gobierno central a habilitar las fórmulas necesarias para eliminar el peaje de la AP-66, principal vía de comunicación entre Asturias y León, cuyo vencimiento se prorrogó en 1999 desde el año 2021 al 2050.

El dirigente popular ha señalado que Asturias tiene argumentos para defender esta demanda dado que no puede seguir siendo la única comunidad con peaje para salir de su territorio, carece de AVE -"pese a que según Zapatero iba a estar inaugurado en 2009"- y tiene los billetes de avión a Madrid más caros del norte de España. Venta ha incidido en que estas circunstancias hacen perder competitividad a las empresas asturianas a lo que se añade "el capricho socialista" de mantener el céntimo sanitario que encarece el precio de los carburantes.

A su juicio, después de que el PP pidiese en el Congreso que no se prorroguen los peajes de las autopistas cuya concesión venza entre 2018 y 2021, "es el momento" de impulsar iniciativas para que las distintas administraciones implicadas adopten medidas para suprimir el pago por la utilización de la autopista del Huerna. No obstante, ha advertido de que esa iniciativa requiere de "impulso político" y de "aportar soluciones" y no de constituir frentes, "algo típico de los socialistas", a la vez que ha señalado que, en el ámbito interno de su partido, el PP asturiano "no tiene que hablar con nadie para defender los intereses de los asturianos".

"Llevamos muchos años pagando y es el momento de que se lleve a cabo (la eliminación del peaje) y la dirección nacional del PP y el gobierno sabrán nuestro parecer. Nosotros intentamos sumar, no restar, y que eso sea una realidad", ha añadido.

Pese al respaldo mostrado a la propuesta del Gobierno, Venta ha considerado "un poco hipócrita" que la lidere un consejero "que aplaudía con las orejas cuando Zapatero decía que iba a quitar el peaje" y que en sus ocho años de gobierno "no dijo esta boca es mía para exigirle que lo retirase".

En relación con este asunto, Foro ha formulado varias preguntas al Gobierno regional en las que advierte de que resulta "altamente sospechoso políticamente" que el Principado apele al "agravio" para pedir la supresión del peaje en el Huerna y no lo reclame también en la AP-6 entre Villalba y Adanero, "gravemente discriminatorio para la comunicación de todo el Noroeste español".

La demanda del Gobierno asturiano se tramitará a través de una iniciativa parlamentaria del PSOE en la Junta General para buscar el consenso con el resto de partidos para respaldar esta petición y que el Estado encuentre "la fórmula adecuada" para evitar "agravios".

El vencimiento del peaje de la AP-66 estaba fijado para 2021 pero en el año 2000 tras la privatización de la empresa concesionaria, Aucalsa, ese periodo se prolongó hasta el año 2050.