El PP carga contra Cs por primera vez mientras sigue el bloqueo al presupuesto

álvaro caballero | león

Apenas fue un aviso. Ni siquiera pasó de un par de advertencias con las que el equipo de gobierno del PP marcó las distancias con Ciudadanos. Pero sirvió como muestra. Por primera vez en el mandato, los populares se dejaron de ‘guante de seda’ con el grupo municipal que les sustenta y exhibieron en abierto la confrontación política existente, avivada por el bloqueo al presupuesto municipal hasta que llegue la respuesta de Hacienda. Con dureza, el portavoz del PP, Fernando Salguero, reclamó a Gemma Villarroel «coherencia y respeto» para que retirara la moción de equiparación de los sueldos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las policías autonómicas, después de que el Gobierno llegara «el pasado martes» a un principio de acuerdo con los representantes sindicales. «No tiene sentido, es extemporánea y una sobreactuación», insistió el concejal de Movilidad y Seguridad, a quien secundaron los grupos de la oposición en el argumento de que la propuesta estaba fuera de lugar y de tiempo. Aunque la moción se mantuvo y todos, salvo León en Común, votaron a favor.

Firme en la defensa del texto llevado al Pleno, Villarroel se mostró «acostumbrada a ser la diana de los demás», quienes le reprocharon el gesto. La portavoz naranja, desencajada por el ataque del PP, mantuvo al pie de la letra el argumentario, que «le enviaron desde Madrid o Barcelona traducido», como le lanzó el líder de la UPL, Eduardo López Sendino, tras advertir de que en «el postureo» la moción se fija que se dé traslado a la Junta, que «no tiene policía autonómica, gracias a Dios para León».

Este argumento tampoco frenó a Villarroel, quien en el turno de réplica, tras consultar con un representante del sindicato Jusapol que estaba en el salón plenario, insistió en que el acuerdo alcanzado por el Gobierno con las fuerzas sociales por el momento sólo es «una promesa». «No la vamos a retirar», insistió, al pie del texto en el defendió que la equiparación salarial «ha sido una de las exigencias ineludibles» que su partido «ha puesto al Gobierno como condición para aprobar los presupuestos generales del Estado».

Pese al sí, Ciudadanos no se libró de que León Despierta insistiera en que el Pleno del Ayuntamiento no era el lugar para debatir el tema, ni que el PSOE incidiera en el argumento y propusiera «que se amplíe la equiparación a todos los trabajadores públicos de servicios esenciales». «Aquí, cada uno viene a hablar de su libro, así que yo voy a hablar del mío», atajó la portavoz de León en Común, Victoria Rodríguez, profesora de profesión, quien apuntó que «una maestra en Mallorca cobra 600 euros menos que en Ceuta» y que, en la sanidad, haya diferencias entre comunidades de «7.600 euros en médicos generalistas y 13.000 en especialistas». «¿A qué viene este énfasis? No sólo de Policía vive la sociedad. Me parece patético», resolvió antes de votar no.

PARQUE DE cANTAMILANOS

No fue el único desplante para Ciudadanos. El otro llegó como consecuencia de la pregunta del PSOE sobre si «el equipo de gobierno intención de seguir adelante con la construcción de un parque inclusivo en el barrio de Cantamilanos, después de conocer el escrito del Procurador del Común sobre la peligrosidad de la parcela elegida y ante la evidente falta de adecuación del lugar escogido tanto por su ubicación como por su falta de accesos convenientes». «Los vecinos aseguran que, en esta zona, se han producido este año ya dos colisiones, en 2016 se registraron cuatro colisiones y dos atropellos, y el pasado año tuvieron lugar tres colisiones y un atropello», apuntaron los socialistas. La respuesta la dio la concejala de Urbanismo. Ana Franco aclaró que se ha «remitido el escrito a Ciudadanos para que conteste», ya que es un «proyecto suyo», en clara referencia a que se desmarcan de la iniciativa que también han cuestionado los técnicos. «El equipo de gobierno se reunirá con los vecinos para informarlos», avanzó la edil, tras dejar el recado a formación naranja.