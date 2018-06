El PP de León no apoyará "incondicionalmente" a ningún candidato para suceder a Rajoy

El Partido Popular de León no tiene un candidato favorito entre los que concurrirán a la sucesión de Mariano Rajoy al frente de la formación. Así lo subrayó hoy el presidente provincial, Juan Martínez Majo quien señaló que “lo que a veces aparentemente puede ser no bueno se transforma en bueno... No hay ningún candidato al que desde el PP de León se le vaya a apoyar de manera incondicional sino simplemente cada afiliado va a poder elegir”.

A su juicio, no es bueno adelantar nombres. "Quienes llevamos muchos años en esto sabemos y conocemos la trayectoria de las personas y cada uno tiene su valor, su mérito, por unas razones u otras”. Personalmente, asegura que tampoco tiene una aspirante preferido y aputa que todos le parecen personas muy válidas.

“El PP de León no tiene ningún candidato 'a pripori'; lo digo ya para que quede muy claro. Sí vamos a estar con la persona que resulte elegida el día 21 en Madrid en el Congreso; vamos a estar a piñón y trabajando por y para España”, remarcó. Preguntado sobre si él se planteaba concurrir a la sucesión de Rajoy apuntó que “la provincia no me queda grande pero es lo que más me importa; no tengo ninguna aspiración superior”.

Hasta 900 militantes del PP leonés tienen derecho a voto en el proceso precongresual, de los que 42 serán elegidos como compromisarios, a los que se sumarán dos de Nuevas Generaciones y ocho natos.

El presidente del Partido Popular de León no cree que el proceso de elección vaya a generar una división interna. “Esto es bueno. No me preocupa el debate de ideas... vamos a escuchar propuestas y se van a debatir ideas. Si hay algo claro es que a partir del día 21 vamos a seguir siendo el referente del centro-derecha de España”, concluyó.