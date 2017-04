El PP propone mejorar el polígono y bajar el IBI con el dinero que libera Hacienda

p. infiesta | san andrés

El Partido Popular de San Andrés del Rabanedo propone al equipo de gobierno PSOE-PAL que el ahorro que supondrá no tener que hacer frente al pago de las cuotas del principal de los créditos ICO a los que el Ministerio de Hacienda ha ampliado hasta tres años más la carencia, se destine a actuaciones que beneficien a los ciudadanos del tercer municipio de la provincia. Así lo presentaran los populares en forma de alegaciones al presupuesto de 2017 que aún tiene que pasar por el Pleno para su aprobación definitiva. Con la medida adoptada por el Ministerio, el Ayuntamiento de San Andrés tendrá que redirigir medio millón de euros (250.000 euros este año) previstos para pagar las cuotas de los préstamos que en su día se utilizaron para abonar la deuda adquirida con los proveedores. Además, para los populares esta novedad tiene que «obligar» al equipo de Gobierno a modificar el presupuesto «sí o sí». Consideran que sería «una frivolidad» continuar con la tramitación de unas cuentas que no sólo no contienen el gasto real para hacer frente al capítulo 1 sino que no contemplan las cuantías que ya no se tendrán que pagar a Hacienda.

«PSOE-PAL debe interrumpir su tramitación y adaptarlo a las importantes novedades, a sabiendas de que debe instar una modificación posterior para incluir el nuevo escenario por lo que consideramos que el que se aprobó inicialmente ya no es válido», indican. El PP reclama que el dinero correspondiente a este año y los próximos permita rebajar el Impuesto de Bienes Inmuebles, que supone el pago más importante al que tienen que hacer frente los ciudadanos del tercer municipio de la provincia. «Consideramos que es una buena ocasión para hacer un guiño a los ciudadanos que han visto cómo en estos dos últimos años de gobierno PSOE-PAL han sufrido mayor carga impositiva». Además, los populares también reivindican la necesidad de realizar una actuación urgente en el Polígono Industrial de Trobajo del Camino, que «parece que nunca está en los planes del equipo de gobierno porque está totalmente abandonado».

menos carga tributaria

Por eso, el PP ve ahora una ocasión «perfecta» para realizar una intervención que mejore los servicios que se ofrecen en esta zona industrial, más aún cuando las empresas allí instaladas han visto cómo tienen que hacer frente a una «brutal» subida del Impuesto de Actividades Económicas que aprobó el año pasado, con la oposición frontal del PP, el gobierno de la socialista María Eugenia Gancedo.

Para el PP, el equilibrio entre gastos e ingresos es «artificial» ya que se establece en base a «subidas de impuestos que antes deberán obtener el respaldo del Pleno». El PP «no va a ser cómplice de incrementar la carga tributaria a los ciudadanos», dicen.