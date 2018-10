PP, PSOE y UPL pactan defender una transición energética justa con el carbón

El PP, el PSOE y la UPL han votado hoy en las Cortes de Castilla y León a favor de una iniciativa de los populares, ante la que Podemos, Ciudadanos e IU-Equo se han abstenido, que demanda al Gobierno central una transición energética "justa" respecto al futuro inmediato de la minería del carbón.

La proposición no de ley defendida por el portavoz adjunto del PP Salvador Cruz incluye en su primer punto el abordaje de la transición energética con los criterios de cumplimiento de los compromisos medioambientales, el menor coste energético para familias y empresas y la estabilidad y seguridad del suministro.



Además, el texto aprobado promueve las energías renovables y demanda que se convoquen de inmediato las subastas específicas para biomasa en los municipios mineros, y también que se mantenga el carbón como componente del mix energético nacional, para alcanzar una "transición justa" del sector minero.

En concreto, la proposición no de ley defiende igualmente los pagos por capacidad de las centrales térmicas de carbón hasta que las interconexiones sean las mínimas necesarias para una correcta gestión de la red y abaratamiento de la factura de la luz, por lo que el Gobierno debe alienarse con lo decidido en el marco europeo y llevar el posible objetivo de fin de generación térmica con carbón a 2030.



Este objetivo, según el texto aprobado hoy, debe alcanzarse mediante la inversión de las eléctricas para modernizar las instalaciones de las centrales térmicas de Compostilla y La Robla y también con la modificación de los criterios de autorización para al cierre de instalaciones de generación para que se pueda impedir la clausura de la central de Velilla.



La proposición no de ley aprobada reivindica asimismo que el Gobierno de España establezca un procedimiento de devolución de ayudas cobradas desde 2011 que permita la continuidad de las explotaciones rentables que pretenden continuar operativas desde el 1 de enero de 2019, entre otras medidas.



En los dos últimos puntos de la propuesta, las Cortes piden el fortalecimiento del proyecto de la Ciudad de la Energía de Ponferrada, originariamente pensada para desarrollar investigaciones sobre la captación de dióxido de carbono de las centrales térmicas, y también que se elimine el impuesto especial al carbón en los mismos términos que se ha hecho con el gas