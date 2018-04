El PP renuncia a su plan de peatonalizar Ordoño sometido a los dictados de Cs

álvaro caballero | león

No habrá peatonalización. No, al menos, de momento, después de que el PP ratificara la renuncia a su proyecto urbanístico estrella del mandato tras plegarse a los dictados de los cuatro concejales de Ciudadanos. No sirvió siquiera el ofrecimiento incondicionado del PSOE, León Despierta, En Común y la UPL, que ofrecieron sus 13 votos para sumar junto a los populares 26 apoyos, el 86% del Pleno. Sin ni siquiera dar un argumento para justificar su marcha atrás, el equipo de gobierno se alineó con la formación naranja, que llegó a avanzar que emplazó la intervención para «cuando en futuro haya un verdadero consenso social». «Nuestro proyecto conlleva una rotonda en San Francisco y recuperar el doble sentido de circulación en Gran Vía para llegar a Santo Domingo», apostilló la portavoz de Cs, Gemma Villarroel. Pero ahora, no, insistió, porque «el debate no está en la calle» y no se trata de «un problema para la ciudad».

La explicación la desmontó el portavoz del PSOE con ironía. «Claro, cuando usted lo vaya a hacer va a ser masiva la petición. Incluso la pedirán desde Huelva», apuntó José Antonio Diez, en referencia a la intervención masiva de tuiteros activados por Cs desde diferentes zonas de España para adulterar la encuesta que hizo en Twitter. Pero a pesar del ataque a la formación naranja, el líder socialista se centró en reclamar al alcalde, Antonio Silván, que fuera «valiente» y en detallar una prólija sucesión de manifestaciones públicas del equipo de gobierno sobre la apuesta por peatonalizar Ordoño. En su intento, incluso llegó a citar como ejemplo a Mario Amilivia, «también del PP», a quien «no le fue más sencillo peatonalizar la calle Ancha». «Era alguien que apostaba por modernizar esta ciudad», recalcó, antes de asumir que en el Pleno no se diera «ni un solo argumento que contravenga la peatonalización».

Villarroel expuso como razones para su postura que «los comerciantes lo ven como una desventaja», a pesar de que una encuesta de este periódico, comercio a comercio, demostró que más del 60% están a favor. Pese a ello, citó como mal ejemplo la experiencia de Burgo Nuevo e insistió en el resto de obras complementarias como condición complementaria para peatonalizar. «La calle Ancha tenía unas aceras de risa, no amplísimas como Ordoño», citó.

Acorde en el voto con Cs, la concejal de Urbanismo, Ana Franco, no dio ni una sola explicación sobre la marcha atrás en su proyecto original, sino que se centró en defender que el plan actual «finalizará en 2 meses» y que «la losa de hormigón y el aglomerado asfáltico acabarán con las 16 intervenciones que se tuvieron que hacer desde que se reurbanizó».

Frente a esta tesis, la edil María Hernández, de León Despierta, expuso que la renuncia del PP «sólo es comprensible porque se esté jugando para el mandato próximo a cambiar cromos de la Junta con el Ayuntamiento de León». Más allá fue la portavoz de León en Común, Victoria Rodríguez, quien reseñó que «el argumento principal es que para que ustedes se mantengan en el poder apuntalados por Cs nos sacrifican a nosotros». Como resumen, el líder de la UPL, Eduardo López Sendino, recomendó al PP que «tenga la valentía de seguir con el proyecto que tenían». «No hagan caso a Cs. No tienen proyecto de ciudad. Villarroel es un estafermo político que sólo funciona a golpe de ocurrencia», sentenció el leonesista.