El PP de San Andrés: «No hay fondos para el colector de Párroco»

El Partido Popular de San Andrés del Rabanedo ha denunciado el «timo» que, a su juicio, representa para los ciudadanos del tercer municipio de la provincia que «la gran inversión» anunciada para renovar el colector de Párroco Pablo Díez no se vaya a ejecutar de momento. Se trata de una obra que se enmarcó dentro de un convenio con la adjudicataria del servicio. «La que iba a ser una gran obra que iba a financiar una empresa privada se quedará en agua de borrajas después de conocer que ya no podrá renovarse esta red de saneamiento tan importante para el municipio, puesto que ya no podrá ejecutarse la inversión prevista», indican los populares, tras preguntar en la última comisión informativa por la situación en la que se encontraba este proyecto. Recuerda que en enero se anunció que los casi cinco kilómetros de colector de Parroco Pablo Diez se iban a modernizar gracias a una aportación anual de 120.000 euros que haría la concesionaria del agua, tras haber aprobado la subida de la tasa pendiente. Sin embargo, los trabajos «no se podrán ejecutar tal y como estaban contemplados, según explicaron los responsables municipales, por falta de fondos».

A esta situación hay que añadir que estaba previsto que esta infraestructura se realizara antes del asfaltado de la vía que acometerá la Junta de Castilla y León en breve. «Al final lo que vamos a ver es que el Ejecutivo autonómico, gobernado por el PP, cumple su compromiso con los ciudadanos de San Andrés, mientras que el Ayuntamiento de San Andrés, gobernado por el PSOE-PAL, vuelve a vender como humo otro de sus proyectos y deja tirados a los vecinos», aseguran los populares.

redes de 105 kilómetros

Los 32.000 vecinos del municipio viven sobre un entramado de 105 kilómetros de canalizaciones para las aguas sucias que van rejuveneciendo gracias a los planes de renovación. No son obras muy visibles, pero sí necesarias, ya que la mayoría de las infraestructuras poseían medio siglo. Sólo en el último año se han acometido obras de gran envergadura para sustituir los obsoletos colectores de Azorín y Ferral, a los que se sumará en breve otra obra para modernizar esas conducciones desde la calle La Noria hasta el cruce con la avenida de Alfageme, que ya pertenece a León.

En conjunto casi cuatro kilómetros nuevos de colectores con un desembolso de 1,5 millones por parte de la Mancomunidad de Saneamiento de León y su Alfoz (Saleal).