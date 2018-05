«Presentaremos lista en municipios para los que estemos preparados»

A. Calvo | León

La diputada de Podemos por León, Ana Marcello, hizo hincapié en el problema de las despoblación que asola la provincia y criticó a las administraciones que no consiguen fijar habitantes en el medio rural, al que están dejando sin los servicios más básicos: «Es imposible hacer un proyecto de vida, los que viven hoy en el medio rural son unos verdaderos héroes». La joven leonesa defendió «la actividad de su partido», tanto en el Congreso como en León e insistió en la crítica al sistema laboral basado en los contratos precarios y rechazó que la Capital Española de la Gastronomía ahonde en esta situación.

«Si cerramos las térmicas dependeremos de Francia»

Ana Marcello defendió la minería «como eje estratégico en todas las políticas», pero criticó la mala inversión realizada de los fondos del carbón. «No tiene sentido cerrar las térmicas para depender energéticamente de Francia. El carbón es una fuente de energía y una materia prima en la que hay que apostar por la investigación. Si la minería se acaba, no se puede dejar sin alternativa a los municipios».

«Hombres y mujeres somos compañeros de viaje»

«La fraternidad que se está generando entre las mujeres está consiguiendo un movimiento imparable y los hombres tienen que entender que somos compañeros de viaje», dijo la diputada de Podemos, para recordar la «histórica» manifestación del 8 de marzo y para incidir en que para corregir el machismo que está impregnado en la sociedad «es necesaria una educación desde pequeños».

«Cada municipio debe decidir cómo puede ser»

La diputada de Podemos por León recordó que su partido ha apostado por hacer «alianzas» con otras fuerzas políticas, como IU, pero remarcó que «sólo entraremos en aquellas instituciones en las que estemos preparados y contemos con una valía política, un equipo detrás y gente con solvencia. En cada municipio la agrupación debe decidir cómo puede ser».

«Yo volvería a proponer alianzas con IU»

«Mi máximo respeto a todos los compañeros de IU. Si ellos piensan que no somos buenos compañeros, les toca decidirlo a ellos», apuntó Marcello tras destacar que sus integrantes «generan una transformación política y social en la provincia».

«Los Presupuestos tienen recortes del 50% en León»

El «camino de cabras» de la León-Benavente, el Teatro Emperador o el Centro del Autismo fueron algunas de las infraestructuras leonesas olvidadas en el borrador de los Presupuestos, como recordó Marcello, quien aseguró: «León ha sufrido recortes desde el 2017 y los descuentes de este año son del 50% para la financiación de todas las partidas, incluso lo de la Ciuden es insultante». «Son presupuestos de película barata», sentenció, aunque avanzó que el «próximo año, de cara a las elecciones, engordarán».

«En un caso como el de Óscar Álvarez, dimitiría»

«Cuando salió el caso Cifuentes corrió a buscar mi Trabajo de Fin de Grado. Yo no he tenido que cambiar ni revisar nada en mi currículum, lo que ha hecho me parece un insulto a los que se están esforzando por pagarse la carrera. Yo en un caso como en el Óscar Álvarez, dimitiría también».