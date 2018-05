Los presidentes de Diputación apuestan por generar servicios esenciales, empleo e infraestructuras contra la despoblación

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

señor presidente! si yo vivo en una aldea a 10 kms de León en la que no hay bar, ni tiendas, ni cobertura para mi móvil, ni llega internet. que me narra? joder que no vivo en la montaña sino en la sobarriba a 10 kms de León. brutal lo de esta gente. él seguro que en la urbanización pija donde vive en su chalecito tiene de todo, oigaaaaa