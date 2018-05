El Presupuesto se votará el día 30 y el PP lo ve «ficticio»

p. infiesta | san andrés

El equipo de Gobierno prevé someter a votación el presupuesto de este año en el pleno del próximo día 30. Un documento que el Partido Popular considera «irreal y ficticio» y opina «que no es el reflejo de la situación real que vive el tercer municipio de la provincia». Los populares se apoyan en el informe de Intervención, que señala que el nivel del endeudamiento es del 283%, «por lo que supera el límite legal y, además, no cumple con la reducción de gastos establecida en el Plan de Ajuste ni con el aumento de los ingresos previstos e incumple con la sostenibilidad financiera». El concejal de Hacienda, Santiago Blanco, matiza que el ministerio «ha dado su visto faborable al presupuesto remitido por San Andrés». Un okey que es vinculante. Reconoce que, efectivamente, el Ayuntamiento no alcanza la sostenibilidad porque debería poseer un endeudamiento por debajo del 110% y pagar a proveedores en 30 días. «Por eso se hizo un plan económico financiero, visto bien por Hacienda, sabiendo que hasta 2021 no reduciremos deuda financiera, porque el propio ministerio nos permitió acogernos a un periodo de carencia de 3 años». Blanco insiste que Madrid sólo ha pedido ajustar los ingresos del presupuesto a lo recaudado el año pasado, algo que ya se está puliendo. El PP, sin embargo, cree que se «enmascara la realidad del Ayuntamiento», y que «no conduce a ninguna parte, como mucho a ahondar más los problemas que arrastra San Andrés heredados de la nefasta gestión socialista». El PP se pregunta dónde están contabilizadas las facturas de decenas de proveedores que han presentado en el Ayuntamiento pero que ni están aprobadas ni están pagadas. «Una vez más, en los presupuestos de este equipo de Gobierno, el papel lo aguanta todo». En cuanto a las inversiones, el PP recuerda que apenas hay «retazos» de las propuestas populares. Añaden que el equipo de Gobierno «presume de negociar con la oposición, pero sólo luego admite migajas». Los populares consideran que se trata de unas cuentas «electoralistas» para que los ciudadanos vean obras en la calle en la precampaña electoral.