La primera autopsia no desvela las causas de la muerte en prisión del asesino de Larralde

La autopsia practicada en las últimas horas al cadáver de José Ramón Vega, condenado a 21 años de prisión por el asesinato del boxeador Roberto Larralde, no ha precisado las causas de su muerte, por lo que se han enviado diversas muestras a laboratorios de toxicología y anatomía patológica.



Según ha explicado a Efe el abogado de Vega, Fernando Rodríguez Santocildes, habrá que esperar a que se analicen estas muestras para aclarar las causas de las muerte, proceso que se puede prolongar varias semanas.



El cuerpo sin vida de José Ramón Vega fue hallado el pasado jueves en su celda de la prisión coruñesa de Teixeiro sin aparentes signos de violencia.



El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Galicia, donde se le realizará la autopsia.



El caso ha sido enviado al Juzgado número 2 de Betanzos, en funciones de guardia.



El pasado mes de marzo Vega fue condenado en León, junto a otras tres personas, por la muerte del boxeador Roberto Larralde.



El veredicto del jurado refrendó que José Ramón Vega fue el autor material del disparo que acabó con la vida de Roberto Larralde por encargo del empresario Julio López, también condenado, a cambio de una importante retribución económica.



Este empresario había iniciado meses antes del asesinato una relación sentimental con la esposa del boxeador, Miriam Caballero, que también ha sido condenada.



El cuatro condenando fue el detective privado Froilán Álvarez, a quien el fiscal consideró colaborador necesario y la persona que, por su profesión, asesoró al empresario para preparar una coartada.



El fiscal consideró en sus calificaciones finales que la víctima era un marido "molesto" y que Miriam Caballero y su amante urdieron el crimen para acabar con su vida y poder mantener libremente su relación sentimental.



Con ese fin, el empresario encargó a Vega que acabase con la vida de Larralde, valiéndose de la amistad que mantenía con la víctima, ya que ambos habían coincidido en la cárcel en 2011.



El asesinato se cometió poco antes de las once de la noche del 13 septiembre de 2014 en un paraje de Santa Olaja de Rivera muy próximo a León, al que la víctima fue conducido mediante engaños, ya que José Ramón Vega le indicó que se iban a reunir con unas personas para tratar sobre un alijo de droga.



Tras recibir un disparo en la cabeza, fue golpeado con saña para simular un ajuste de cuentas y posteriormente fue enterrado, si bien su cadáver no pudo ser localizado hasta el 19 de ese mismo mes, cuando ya se había activado un amplio dispositivo de búsqueda.



Albañil de profesión, Larralde era miembro de una conocida familia de mercheros asentada en León.

La víctima, que contaba 37 años cuando fue asesinada, acababa de regresar al ring tras un paréntesis en su carrera y tenía previsto probar suerte en la categoría de los pesos pesados.