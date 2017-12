Primera Instancia 7 atenderá sólo cláusulas suelo pero no tiene suficientes funcionarios

miguel ángel zamora | león

El Consejo General del Poder Judicial incluyó ayer el Juzgado de Primera Instancia número 7 de los de León entre los de competencia «exclusiva y excluyente» para conocer de los asuntos relacionados con las cláusulas suelo, que se aproximan a los 4.000 al término del año en toda la provincia de León.

El plan aprobado ayer contó con el voto particular contrario del vocal Fernando Grande-Marlaska y sustituye al que se puso en marcha el pasado 1 de junio, que consistió en la especialización de un total de 54 juzgados de Primera Instancia —uno por provincia—, que en los últimos siete meses han conocido de manera exclusiva y no excluyente de esta clase de asuntos, que se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

La administración de Justicia en León considera que el ministerio no ha atendido debidamente las necesidades de la provincia. «No va a haber ningún refuerzo», lamentó ayer la presidenta de la Audiencia Provincial de León. «Y no se ha solventado de momento el importante problema de funcionarios que se plantea».

«Estamos en unos índices muy altos y ahora mismo, el juzgado de León es uno de los más saturados entre los de cláusulas suelo de todo el país», manifestó recientemente el decano de los jueces de León, Luis Alberto Gómez. La responsable de esta labor para la provincia de León era hasta ahora una jueza en prácticas perteneciente a la 67ª promoción de la Escuela Judicial, que había recibido formación específica sobre la materia para reforzar sus conocimientos y garantizar menores tiempos de respuesta. El ministerio la mantiene en su puesto como 7 bis.

UNA CARGA INASUMIBLE

La adopción de un nuevo plan responde a la evolución que han seguido estos asuntos —que a fecha de 17 de diciembre arrojaba un total de 156.862 demandas en todo el territorio nacional—, que en caso de no atribuirse a órganos especializados supondría una carga «inasumible para el resto de los juzgados», según explica el CGPJ.

En el caso de León, no se necesita crear un juzgado nuevo a este efecto, puesto que Primera Instancia 7 asume la tarea, pero con los cambios se hace cargo de estos asuntos de forma exclusiva y excluyente. No conocerá otras materias y no habrá ningún otro juzgado en la provincia que los asuma.

No todos los juzgados del país ostentarán esa condición, ni siquiera todos los de la Comunidad Autónoma, donde León, Valladolid, Burgos y Salamanca serán los únicos. Los demás deberán someterse al dictamen de la Sala de Gobierno.

Los asuntos que hasta ahora se tramitaban en Primera Instancia 7 pasarán por turno de reparto al resto de juzgados de la misma jurisdicción.