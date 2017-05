Un Primero de Mayo muy leonesista y contra la corrupción

Una cosa esta clara si estos y los otros quieren, León en esta cueva, dura dos telediarios. Pero me temo que mañana se les ha olvidado. Que pregunten al pueblo y se llevan una sorpresa, pero no tienen "bemoles". De los de podemos sin comentarios son más "istas" que nadie. Mañana están en pucelandia diciendo "si bwana". De los otros ya no engañan a nadie. Los jubilados que piensen bien a quien votan igual so seguimos con la banda de cuatreros hasta cobran menos que los castellanos.