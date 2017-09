El proceso de expropiación de la ronda interior rebajará su coste más de un millón

álvaro caballero | león

No harán falta al final 3,9 millones de euros. Las expropiaciones de la ronda interior, para las que se había tomado como base el trabajo entregado en enero de 2009 por la empresa de ingeniería Omecrón Amepro, rebajarán su coste en más de un millón de euros. De acuerdo a las estimaciones iniciales de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo, la factura «para atender a los justiprecios» de los 1.910 metros cuadrados de suelo y los 3.980 metros cuadrados de las edificaciones, contenidas en la manzana que forman las calles Fernando I y Alfonso el Justiciero, quedarán «en torno a los 2,8 millones de euros», como consta en el documento aprobado el viernes en la comisión informativa de Hacienda.

La rebaja, que podría ser incluso más, se debe al cambio de la normativa de valoración de las expropiaciones. No se seguirá como se había planteado de inicio desde la concejalía el documento de la empresa externa Omecrón Amepro, de enero de 2009, debido a que es necesario hacer un nuevo proceso que se ajuste a la reglamentación que entró en vigor el 9 de noviembre de 2011. Serán las guías de este Real decreto las que orienten ahora el trabajo de los técnicos municipales encargados de volver a ajustar «la tendencia a la baja de los justiprecios», como se cita en el acuerdo, de los justiprecios de cada una de las 26 parcelas que quedan por expropiar en la zona.

La estimación hace que al final la modificación presupuestaria aprobada en la comisión de Hacienda se quedara en 2.650.851 euros. La partida, detraída del capítulo de Personal tras validar la Intervención municipal que hay crédito suficiente para cubrir las nóminas hasta final del ejercicio, se suma además a la dotación presupuestaria que ya había para este ejercicio, lo que permitirá atender sin problemas el coste que manejan los técnicos municipales.

La solución encontrada para poder afrontar las expropiaciones, que llevaban paradas más de 20 años desde que se pagaron 225.736 euros por las cuatro primeras, arrastra una condicionalidad derivada la modificación presupuestaria. Los técnicos encargados de recalcular los justiprecios deberán hacerlo con celeridad, puesto que la Intervención ya ha advertido de que las hojas de aprecio —en las que propietarios y administración deben marcar las valoraciones— deberán estar encima de la mesa, si no quieren que los 2,6 millones de euros dispuestos pasen a remanente y se deriven al pago de deuda.

La operación permitirá desbloquear de una vez uno de los expedientes enquistados y sin salida en los últimos cinco mandatos. Las expropiaciones se podrán llevar a cabo aunque no haya acuerdo con los propietarios, que pueden acudir a la vía judicial para reclamar sus derechos. Esto no frenará sin embargo que el Ayuntamiento se haga con los terrenos, derribe las 22 casas, en dos tercios de las cuales ya no vive nadie. En paralelo, el consistorio espera sacar adelante el proyecto de construcción del vial que desahogará el embudo de tráfico del Espolón y de la peatonalización de Los Cubos y Carreras para liberar de tráfico la muralla. Los dos millones que se calcula que costará esta intervención se afrontarán con los fondos del Plan Edusi, en el que la UE aporta 14 millones, el 50% del total.