El Procurador del Común desmonta el parque de Cs en Cantamilanos

álvaro caballero | león

Aunque tan sólo con la solicitud de información ya sirvió para que el Ayuntamiento de León diera marcha atrás, el Procurador del Común, Javier Amoedo, da un varapalo al consistorio por la elección de Ciudadanos para colocar un parque infantil en Cantamilanos, justo en una parcela pegada a la carretera de Asturias. El defensor del pueblo en la comunidad subraya que «la parcela elegida no cumplía con los requisitos de idoneidad en cuanto a su localización, ni con los mínimos criterios de accesibilidad, ni tampoco con los de tamaño que de manera orientativa marca la norma UNE, que fija en unos 500 metros cuadrados el mínimo para satisfacer las diversas necesidades y oportunidades de jugar y entretenerse de los menores usuarios, mientras que la inicialmente elegida en este caso apenas cuenta con 125 metros cuadrados». «De haber tenido en cuenta esa administración alguna de las consideraciones que le hemos efectuado, esta parcela nunca hubiera sido seleccionada, evitando así los costes y gastos que esta situación ha supuesto para esa administración», sentencia.

El informe, que resuelve el intento de justificación del consistorio, plantea «una serie de reflexiones para las futuras actuaciones que al respecto acometa» el Ayuntamiento «en un intento de mejorar la prestación de este servicio público en su municipio». Aunque resueltas como «sugerencias», el Procurador del Común incide en las consideraciones que «debe siempre tener presente cualquier administración cuando decide instalar una zona de juego infantil y que aquí se han omitido y se han asumido como si fueran inevitables», sobre todo en lo referido a la «localización del área de juego y la accesibilidad de la misma».

El documento incide en que «sin necesidad de excesivos razonamientos parece evidente que la elección realizada no es adecuada, puesto que la parcela elegida colinda con una carretera nacional que soporta una gran intensidad de tráfico, y por lo tanto también es un foco emisor de contaminación tanto atmosférica como acústica, lo que resulta incompatible con un entorno de juego adecuado capaz de mejorar el desarrollo corporal, mental e incluso social de los niños». Además, el Procurador del Común abunda en que esto «no desaparece con la instalación de un simple vallado, que obviamente puede evitar o limitar la posible irrupción de los menores en la calzada, pero no la de un vehículo en el área de juego, ni tampoco de las otras ‘inmisiones’ a las que nos hemos referido».

No se queda ahí la actuación de oficio del defensor del pueblo en la comunidad. Su razonamiento recoge que «el acceso al parque resultaba imposible por la Carretera Nacional, ya que en este punto no cuenta con acera y solo tiene un arcén» y que la calle inferior no cuenta con pavimentación ni con acerado público». «de nada sirve que se instalen en el recinto elementos de juego accesibles si resulta muy dificultoso, además de peligroso, llegar a estas», señala el documento, que llega después de que el PP, tras haber consentido en un principio, decidiera enmendar el proyecto que Ciudadanos había incluido en su lista para apoyar los presupuestos de 2017. Ahora, el parque se hará 300 metros más al sur, en la esquina con Policarpo Mingote, dentro de la parcela de los antiguos depósitos de agua. Se aprovecharán los juegos infantiles y la parcela descartada, donde se adjudicó el proyecto por 30.000 euros, se acondicionará como zona verde.