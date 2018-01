El PSOE alerta de que peligran los fondos de Europa para León

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, adelantó que su partido pedirá sendos informes de la intervención municipal y del jefe de Servicios Económicos del consistorio para que desvelen todas las claves de la gestión del presupuesto, remitan copia de todos los requerimientos del Ministerio de Hacienda y confirmen si existe algún problema más para cumplir la ley que la falta de voluntad del alcalde y sus socios de Ciudadanos de hacerlo. Además, exigirán que se informe oficialmente de cómo el retraso en la aprobación de las cuentas municipales puede afectar al traspaso de fondos Edusi desde la UE ya que los socialistas temen que esta financiación esté en riesgo.

“A cada petición de cumplimiento del requerimiento del Ministerio de Hacienda surge una nueva excusa del equipo de gobierno; en principio pensamos que se trataba de desidia o falta de diligencia pero ahora percibimos una voluntad clara de incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria que puede poner aún en más riesgo la independencia del consistorio, intervenido por el Gobierno central”, precisó Diez.

Diez criticó de nuevo el oscurantismo del PP y Ciudadanos con los leoneses, representados por los grupos de la oposición, y la argucia de excusarse tras una presunta falta de programas informáticos para presentar unos presupuestos a la fiscalización nacional cuando el edil responsable explicó hace solo unos días que nunca contemplaron esa fiscalización previa.

“Es inaudito que dados los miles de euros que ambos socios se han gastado en soluciones informáticas, el hecho de que en su seno conviven dos “concejales” de Hacienda y de Nuevas Tecnologías es incomprensible que nos pase esto”, ironizó Diez que destacó que es necesario usar el humor para poder afrontar la tomadura de pelo de ambos socios de gestión en León.

Diez subrayó que esta nueva demora condicionará toda la ejecución del presupuesto y mostró su esperanza de que no influya para el ingreso de los fondos Edusi. “Nos iremos a una aprobación definitiva en abril y el año pasado no fueron capaces de hacer nada en siete meses, no esperamos mucho más de ellos”, explicó el líder del PSOE quien agregó que lleva meses alertando de los problemas de ejecución del presupuesto por el retraso en la tramitación y, por supuesto, por la negligencia del equipo de gobierno y los lamentables vaivenes de Ciudadanos.

Además, alegando los peligrosos y reiterados cambios de humor y rumbo de Ciudadanos, Diez se preguntó cuántos urinarios y columpios, cuántas fotos, tendrá que ceder Silván para revertir el No de Ciudadanos a sus propios presupuestos, “los que estaban llamados a dar estabilidad al Ayuntamiento” en palabras del alcalde en la presentación de las cuentas con la formación naranja.

