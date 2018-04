El PSOE celebrará primarias en León, Ponferrada y San Andrés el 23 de junio

dl | redacción

El pleno de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Castilla y León acordó ayer el calendario de primarias que se celebrarán el 9 de junio a la presidencia de la Comunidad y el 23 a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, si bien será la federal la que ratifique, previsiblemente la próxima semana, la propuesta.

«Ya lo he dicho, voy a concurrir. Tengo la aspiración de ser presidente de Castilla y León y de recuperar la senda que dejó marcada Demetrio Madrid», afirmó el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, en la rueda de prensa para informar del contenido del plenario de la dirección autonómica.

Tudanca argumentó que ha sido una decisión autónoma, adoptada de manera unánime, sin que haya intervenido en el calendario elegido, que coincide con el andaluz, la federal, con el único objetivo de tener resueltos los liderazgos a un año de las elecciones autonómicas y municipales ante la «mejor oportunidad histórica de recuperar» el gobierno de la Comunidad, ayuntamientos y diputaciones. Lo hace frente a un PP «agotado, divido y marcado por la corrupción», según manifestó el líder autonómico.

DiEZ, EN ESPERA

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, manifestó, una vez conocido el calendario que «no toca todavía» hablar de si concurrirá o no a ese proceso. Aunque se da por hecho que sí se presentará, Diez evitó confirmarlo.

«Todavía no he tomado la decisión. Hasta principios de junio no hay que presentar los candidatos para las primarias y queda un mes y medio», señaló antes de añadir que está centrado en su labor como portavoz. Por su parte, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, volverá a concurrir a las primarias, ya que tiene intención de continuar al frente de la alcaldía sí así lo deciden los sorianos, tal y como ha reiterado en más de una ocasión ante los medios de comunicación.

Para Luis Rey, el actual alcalde de la ciudad sería el mejor candidato posible de cara a los próximos comicios. No obstante, destacó que la decisión sólo le corresponde a él y que se respetarán los cauces para elegirlo que marque el partido.