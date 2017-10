El PSOE convoca su congreso para elegir líder en León con una llamada al «juego limpio»

A. G. Puente | Valdefresno

Con tres aspirantes ya confirmados y uno en proceso de meditación, el comité provincial extraordinario celebrado ayer en Valdefresno convocó oficialmente el congreso de los socialistas leoneses para el 2 de diciembre con una llamada explícita «al juego limpio». La larga carrera de fondo que ya libran desde hace meses los diversos equipos augura un proceso tenso y controvertido. En previsión de posibles conflictos de intereses entre el aparato oficial y alguno de los aspirantes, el responsable de la Agrupación Municipal de León y uno de los que pretende liderar el PSOE en la provincia, José Antonio Diez, presentó una propuesta de resolución para reivindicar que «sea garantizada la máxima neutralidad» en todo el proceso y todos los candidatos tengan las mismas oportunidades a la hora de acceder a los censos y las agrupaciones.

La propuesta fue aprobada con 27 votos a favor de los 80 asistentes (estaban convocados 232), mientras que el resto optaron por la abstención y cuatro votaron en contra. Aunque estatutariamente no es posible presentar este tipo de resoluciones en un comité extraordinario, finalmente fue aceptada, con la protesta silenciosa de varios presentes.

«Yo he llegado aquí sin padrino, otros no; quiero igualdad de trato en el proceso», dijo Diez. Uno de sus contrincantes, el ‘sanchista’ Diego Moreno comentó tras el comité que la propuesta del portavoz de los socialistas leoneses en el Ayuntamiento de la capital le parecía «fuera de lugar». Descartó posibles alianzas futuras entre candidatos y apostó por el proyecto que él encabeza «con los militantes más presentes en todas las decisiones, porque sin ellos no hay nada». Lamentó que la actual ejecutiva no haya convocado en cuatro años un comité ordinario «como es preceptivo».

El tercer aspirante en liza, por ahora, Javier Alfonso Cendón, con un proyecto respaldado por el propio José Luis Rodríguez Zapatero, recalcó ayer que él «no se esconde detrás» del expresidente, «aunque tampoco lo escondo, con él España consiguió ser un país más decente». También descarta alianzas con los otros dos candidatos. El cuarto en la carrera, Javier Arias, aseguró que aún no tiene decidido sin concurrirá o no o si se integrará en otro equipo. Queda por despejar, además, si el actual secretario provincial, Tino Rodríguez, volverá a aspirar al cargo tras cinco años y medio.